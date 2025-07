Villaggio degli sposi, finestrini rotti e furti alle auto parcheggiate: preso un 27enne

Un 27enne di origini lèttoni, ex falegname ora disoccupato, è stato arrestato al 6 della mattina di mercoledì 2 luglio in via Moroni a Bergamo per furti su auto parcheggiate per strada nel quartiere del Villaggio degli Sposi. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Bergamo l’hanno notato armeggiare vicino a una vettura e l’hanno riconosciuto perché due giorni prima era stato portato in caserma per lo stesso motivo. Con sé aveva un martelletto frangi vetro.