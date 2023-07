Villaggio degli sposi, partiti i lavori di demolizione del nido: quello nuovo tra un anno

Sono partiti nelle scorse ore i lavori di demolizione dell’asilo nido del Villaggio degli Sposi: a essere iniziata è la prima fase del cantiere, quella del cosiddetto «strip out», nella quale, si rimuovono serramenti, e tavolati della struttura, in attesa della demolizione vera e propria dell’edificio, che nei prossimi giorni vedrà già in azione le pinze della ditta incaricata dell’intervento. L’asilo nido del Villaggio è il primo dei cinque interventi di demolizione e ricostruzione previsti in città per quel che riguarda i nidi del Comune di Bergamo, un grande piano di miglioramento dell’offerta di servizi educativi per la fascia 0-2 (asili nido) e per la fascia 3-6 (scuole dell’infanzia) reso possibile da un finanziamento di oltre 8,5 milioni di euro che il Comune è riuscito a intercettare dal Pnrr. Oltre al nido del Villaggio degli Sposi, i fondi saranno destinati al nido «I Coriandoli», in via Mozart, al nido «Il Bruco Verde», in via Biava, al nido «L’erba Voglio» in via Toscanini e al nido «Il Ciliegio» in via Isabello. Dopo il nido al Villaggio degli Sposi seguiranno entro l’anno i cantieri di tutte le altre strutture con termine massimo dei lavori entro il 30 giugno 2026, ma previsto tra agosto e dicembre 2024. L’incremento complessivo sarà di 140 posti.