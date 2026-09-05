Violenta aggressione a Calusco d’Adda, due indagati per tentato omicidio
LE INDAGINI. I carabinieri, intervenuti dopo la segnalazione di una lite in strada, hanno trovato un uomo a terra con diverse ferite da arma da taglio.Lettura meno di un minuto.
Calusco d’Adda
Una lunga indagine dei carabinieri ha portato all’arresto di due uomini, di origine marocchina, ritenuti responsabili di una violenta aggressione a Calusco d’Adda. Nei loro confronti è stata disposta la custodia cautelare in carcere per l’ipotesi di reato di tentato omicidio in concorso.
La ricostruzione
I fatti risalgono al 31 luglio, in tarda serata: i carabinieri sono intervenuti a Calusco in seguito alla segnalazione di una lite in strada, scaturita per cause in fase di accertamento. I militari, sul posto, hanno trovato un connazionale delle persone poi arrestate, senza fissa dimora, adagiato a terra con diverse lesioni da arma da taglio, al volto e in varie parti del corpo. La vittima è stata trasportata d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
Due in carcere
Le tempestive indagini dei carabinieri hanno permesso di identificare i due presunti aggressori, nei con fronti dei quali è scattato il provvedimento di custodia cautelare in carcere. Il primo è stato rintracciato il 30 agosto a Suisio, dove i militari lo hanno notato e bloccato all’esterno di un esercizio commerciale. Il 2 settembre, a Osnago, si è conclusa la ricerca del secondo indagato.
Nonostante l’area dei fatti non fosse coperta da impianti di videosorveglianza, le tempestive e dettagliate indagini condotte dall’Arma hanno consentito di identificare rapidamente i due presunti aggressori e di raccogliere un solido quadro probatorio a loro carico.
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