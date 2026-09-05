Violenta aggressione a Calusco d’Adda, due indagati per tentato omicidio

Una lunga indagine dei carabinieri ha portato all’arresto di due uomini, di origine marocchina, ritenuti responsabili di una violenta aggressione a Calusco d’Adda. Nei loro confronti è stata disposta la custodia cautelare in carcere per l’ipotesi di reato di tentato omicidio in concorso.

La ricostruzione

I fatti risalgono al 31 luglio, in tarda serata: i carabinieri sono intervenuti a Calusco in seguito alla segnalazione di una lite in strada, scaturita per cause in fase di accertamento. I militari, sul posto, hanno trovato un connazionale delle persone poi arrestate, senza fissa dimora, adagiato a terra con diverse lesioni da arma da taglio, al volto e in varie parti del corpo. La vittima è stata trasportata d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Due in carcere

Le tempestive indagini dei carabinieri hanno permesso di identificare i due presunti aggressori, nei con fronti dei quali è scattato il provvedimento di custodia cautelare in carcere. Il primo è stato rintracciato il 30 agosto a Suisio, dove i militari lo hanno notato e bloccato all’esterno di un esercizio commerciale. Il 2 settembre, a Osnago, si è conclusa la ricerca del secondo indagato.