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Cronaca / Bergamo Città Sabato 05 Settembre 2026

Violenta aggressione a Calusco d’Adda, due indagati per tentato omicidio

LE INDAGINI. I carabinieri, intervenuti dopo la segnalazione di una lite in strada, hanno trovato un uomo a terra con diverse ferite da arma da taglio.

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Redazione Web
Redazione Web
Violenta aggressione a Calusco d’Adda, due indagati per tentato omicidio

Calusco d’Adda

Una lunga indagine dei carabinieri ha portato all’arresto di due uomini, di origine marocchina, ritenuti responsabili di una violenta aggressione a Calusco d’Adda. Nei loro confronti è stata disposta la custodia cautelare in carcere per l’ipotesi di reato di tentato omicidio in concorso.

La ricostruzione

I fatti risalgono al 31 luglio, in tarda serata: i carabinieri sono intervenuti a Calusco in seguito alla segnalazione di una lite in strada, scaturita per cause in fase di accertamento. I militari, sul posto, hanno trovato un connazionale delle persone poi arrestate, senza fissa dimora, adagiato a terra con diverse lesioni da arma da taglio, al volto e in varie parti del corpo. La vittima è stata trasportata d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Due in carcere

Le tempestive indagini dei carabinieri hanno permesso di identificare i due presunti aggressori, nei con fronti dei quali è scattato il provvedimento di custodia cautelare in carcere. Il primo è stato rintracciato il 30 agosto a Suisio, dove i militari lo hanno notato e bloccato all’esterno di un esercizio commerciale. Il 2 settembre, a Osnago, si è conclusa la ricerca del secondo indagato.

Nonostante l’area dei fatti non fosse coperta da impianti di videosorveglianza, le tempestive e dettagliate indagini condotte dall’Arma hanno consentito di identificare rapidamente i due presunti aggressori e di raccogliere un solido quadro probatorio a loro carico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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