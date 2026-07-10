Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Venerdì 10 Luglio 2026

Violenta lite tra due uomini in centro a Bergamo: denunciati

IL CASO. Si sono rincorsi tra le vie del centro colpendosi a vicenda con un cavatappi e dei cocci di bottiglia di vetro.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Violenta lite tra due uomini in centro a Bergamo: denunciati
Una volante della polizia di Stato

Bergamo

Nella prima mattinata di venerdì 10 luglio, la polizia di Stato è intervenuta in viale Papa Giovanni XXIII a Bergamo per una lite tra due cittadini marocchini, che si stavano colpendo con un cavatappi e dei cocci di bottiglia.

La ricostruzione

Gli agenti hanno rintracciato il primo all’incrocio con via Angelo Mai e il secondo in piazzale Marconi, entrambi feriti. Le testimonianze - spiega la questura in una nota - hanno potuto ricostruire come la lite sia nata per il possesso di un pezzo di formaggio, dopo un incontro casuale nei pressi della stazione, poi degenerata in una colluttazione, durante la quale i due si erano inseguiti per le vie del centro di Bergamo.

I due sono stati portati in ospedale, dove sono stati medicati per ferite giudicate non gravi, e denunciati per lesioni personali aggravate. Uno dei due, classe 1999, irregolare in Italia e con diversi precedenti per spaccio, reati contro la persona e il domicilio, e già associato al cpr di Potenza nel 2025, dopo le dimissioni dall’ospedale è stato accompagnato presso un cpr in vista dell’esecuzione del provvedimento di espulsione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Economia, affari e finanza
giustizia
Criminalità
Forze Ordine
Giustizia, Criminalità
Cpr