Violenta lite tra due uomini in centro a Bergamo: denunciati
IL CASO. Si sono rincorsi tra le vie del centro colpendosi a vicenda con un cavatappi e dei cocci di bottiglia di vetro.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Nella prima mattinata di venerdì 10 luglio, la polizia di Stato è intervenuta in viale Papa Giovanni XXIII a Bergamo per una lite tra due cittadini marocchini, che si stavano colpendo con un cavatappi e dei cocci di bottiglia.
La ricostruzione
Gli agenti hanno rintracciato il primo all’incrocio con via Angelo Mai e il secondo in piazzale Marconi, entrambi feriti. Le testimonianze - spiega la questura in una nota - hanno potuto ricostruire come la lite sia nata per il possesso di un pezzo di formaggio, dopo un incontro casuale nei pressi della stazione, poi degenerata in una colluttazione, durante la quale i due si erano inseguiti per le vie del centro di Bergamo.
I due sono stati portati in ospedale, dove sono stati medicati per ferite giudicate non gravi, e denunciati per lesioni personali aggravate. Uno dei due, classe 1999, irregolare in Italia e con diversi precedenti per spaccio, reati contro la persona e il domicilio, e già associato al cpr di Potenza nel 2025, dopo le dimissioni dall’ospedale è stato accompagnato presso un cpr in vista dell’esecuzione del provvedimento di espulsione.
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