Violenta lite tra due uomini in centro a Bergamo: denunciati

Nella prima mattinata di venerdì 10 luglio, la polizia di Stato è intervenuta in viale Papa Giovanni XXIII a Bergamo per una lite tra due cittadini marocchini, che si stavano colpendo con un cavatappi e dei cocci di bottiglia.

La ricostruzione

Gli agenti hanno rintracciato il primo all’incrocio con via Angelo Mai e il secondo in piazzale Marconi, entrambi feriti. Le testimonianze - spiega la questura in una nota - hanno potuto ricostruire come la lite sia nata per il possesso di un pezzo di formaggio, dopo un incontro casuale nei pressi della stazione, poi degenerata in una colluttazione, durante la quale i due si erano inseguiti per le vie del centro di Bergamo.