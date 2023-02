Visite in ospedale, ecco le nuove regole post pandemia nella Bergamasca

Le mascherine restano, obbligatorie per tutti , Ffp2 o chirurgiche, e in alcuni casi anche i tamponi, ma le «maglie» per gli ingressi dei visitatori negli ospedali e nelle case di riposo, ora che i tempi rigidissimi dell’esordio pandemico sembrano ormai alle spalle, sono decisamente più allentate . L’ultima circolare della Regione Lombardia , infatti, a seguito delle nuove indicazioni del ministero della Salute , parla chiaro: all’inizio di febbraio, infatti, la Direzione generale Welfare «verificate le condizioni epidemiologiche», ha disposto «che è obbligatorio garantire l’ingresso di almeno un visitatore per un tempo di visita di almeno 45 minuti al giorno per ogni paziente ricoverato in reparto di degenza», mentre per le Rsa, per gli orari di visita va rispettato quanto previsto dai requisiti di accreditamento. La circolare rimarca che negli ospedali la possibilità di visita vale anche per pazienti ricoverati in reparto di degenza con test positivo a Sars-Cov-2 , in questo caso con l’obbligo per il visitatore della mascherina Ffp2; per gli ospiti delle Rsa, invece è «indicato procrastinare l’ingresso dei visitatori per quell’ospite fino alla negativizzazione, con eccezione dei pazienti in hospice e ospiti in condizione di fine vita». La Regione attribuisce alle direzioni sanitarie la definizione delle modalità di ingresso dei visitatori dei pazienti o degli ospiti delle Rsa.