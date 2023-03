Visite in ospedale, uno su 10 non si presenta: task force sulle liste d’attesa

Spesso, trovare un appuntamento per una visita o un esame medico è una caccia al tesoro . Nel risiko delle liste d’attesa, però, c’è anche una variabile apparentemente impensabile: per le prestazioni di specialistica ambulatoriale si registra – a seconda delle strutture e dei contesti – fino a un 10% di prenotati che non si presentano. È la stima che giunge dall’Ats di Bergamo, che ieri ha pubblicato un «vademecum» che aiuta ad orientarsi in tema di prestazioni sanitarie.