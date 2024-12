Volley Bergamo a ChorusLife, si tratta per la stagione 2025/2026

In attesa che venga pronto il nuovo Palasport, cosa faranno le società sportive? Il fischio di inizio in via Pizzo della Presolana è previsto per la stagione 2026-2027, per quella 2025-2026, quindi, si pone di nuovo la questione di dove giocherà la Volley Bergamo 1991, che ormai da un anno ha trovato casa al PalaFacchetti di Treviglio.

La partita è ancora aperta

Dalla chiusura del vecchio Palazzetto di piazzale Oberdan («Che era ormai inadeguato», ribadisce l’assessore Francesco Valesini, e dove ora sono in corso i lavori per la nuova Gamec) , la squadra femminile di pallavolo si è trovata senza campo. La Giunta - come ricorda l’assessore Marcella Messina – ha recentemente stanziato 150mila euro per venire incontro alle spese della «trasferta» nella Bassa, ma la «partita» per l’anno prossimo è ancora aperta.

Volley a ChorusLife, c’è tempo fino a giugno