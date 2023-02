Volontariato, mancano forze giovani: solo il 6% degli addetti è under 35 - Il report

Un salto generazionale e un salto d’innovazione. Se il volontariato costituisce una robustissima trama nel tessuto sociale bergamasco, la sfida è anche quella di guardare al futuro. Per rendere ancora più ampio un aiuto già prezioso, il Terzo settore bergamasco s’è interrogato sul proprio identikit: intrecciando le esperienze e le professionalità di Csv Bergamo (il Centro di servizio per il volontariato), Provincia e Università di Bergamo, è nata un’approfondita ricerca – presentata ieri nel polo di via Caniana – che ha raccolto le risposte di 449 tra organizzazioni e associazioni. Dalla mole di dati emergono parecchi temi. Quasi la metà delle associazioni bergamasche ha fino a vent’anni di attività alle spalle, mentre un buon 17% ha una storia più che cinquantennale (alcune superano il secolo).