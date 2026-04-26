Voto, le liste dei 14 Comuni: sono 28 i candidati sindaci - La mappa

AMMINISTRATIVE. Depositate le candidature per il 24 e 25 maggio. Solo due le donne in corsa. In tre paesi lista unica e sfida con il quorum.

Ventotto candidati sindaci, per 14 Comuni. La corsa degli aspiranti primi cittadini parte da qui: ieri alle 12 è scaduto il termine di consegna delle liste nei paesi che il 24 e 25 maggio rinnoveranno sindaci e consigli comunali. Nel pomeriggio la Prefettura le ha passate al vaglio: tutte ammesse.

Si tratta di una tornata «light» per la Bergamasca: al voto vanno 14 paesi, tutti sotto i diecimila abitanti, per un totale di circa 42mila abitanti coinvolti e 37mila elettori. Ma gli elementi di interesse non mancano. Giusto per citarne alcuni: alle urne vanno due realtà importanti dell’hinterland come Almè e Sorisole, ma anche Clusone, «cuore» della Valle Seriana. E poi due roccaforti della Lega come Cene e Gazzaniga, e Solto Collina, che da ormai quasi un anno è guidata da un commissario.

Cinque anni e mezzo fa, questi paesi (tolto Solto Collina, che votò nel 2022) andarono alle urne in piena pandemia, nel settembre del 2020. Ora, per il rinnovo, si torna al classico appuntamento primaverile.

Guarda qui la mappa interattiva dei comuni al voto con tutte le liste e i candidati.

I nomi dei sindaci e delle liste

In tre piccoli Comuni vallari, la corsa sarà solitaria: i sindaci uscenti di Valleve Gianfranco Lazzarini, di Mezzoldo Stefania Siviero e di Fuipiano Luigi Elena sono gli unici a riproporsi alla guida dei rispettivi municipi: la sfida per loro sarà con il quorum. In assenza di «competitor», perchè l’elezione sia valida è infatti necessario che vadano al voto almeno il 40% degli aventi diritto (non entrano nel conteggio gli elettori residenti all’estero che non abbiano votato), e ottenere poi il 50% dei voti validi, altrimenti scatta il commissariamento.

Altri (la somma arriva a otto in tutto) sono i sindaci uscenti che si ricandidano: Gabriele Bettineschi a Colere, sfidato da Alex Belingheri; Stefano Vavassori a Borgo di Terzo, contro Mauro Fadini. E poi nei tre Comuni più popolosi chiamati al voto: Massimo Bandera si ripropone ad Almè (con una lista civica senza simboli di partito, a differenza di cinque anni fa) e si confronterà con Michele Olivati e Giuseppe Boffelli. Massimo Morstabilini cerca il bis a Clusone contro il centrodestra di Giuseppe Balduzzi. Due sfidanti per Stefano Vivi, primo cittadino uscente di Sorisole: si tratta di Simone Stecchetti ed Emanuele Zambelli.

Arriva da un commissariamento Solto Collina, dove l’amministrazione guidata dal sindaco Maurizio Esti era caduta alla fine di maggio dello scorso anno. Proprio Esti torna ora in pista, con Davide Romeli a contendergli la guida del municipio.

Guardando i volti dei candidati, un dato salta subito all’occhio: su 28 candidati in corsa da primi cittadini, soltanto due sono le donne: la già citata Stefania Siviero a Mezzoldo, e Gaia Anselmi, che a Cene prova a «raccogliere il testimone» della maggioranza uscente, nel paese che da 36 anni è governato dalla Lega (fu il primo in Italia, nel 1990, a eleggere un sindaco lumbard). Anche oggi la lista di Anselmi, «Direzione Cene», ha all’interno il simbolo della Lega. Il confronto sarà con Roberto Radici e la sua «Noi per Cene».

A proposito di simboli: non sono molti quelli di partito che compariranno sulle schede, come spesso accade nelle elezioni che riguardano paesi medi e piccoli: qui a prevalere sono in molti casi esperienze civiche, che vedono anche «mescolarsi» appartenenze politiche diverse.

I tre partiti del centrodestra – Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia – sostengono comunque in modo unitario e con i simboli Stefano Vivi a Sorisole, Giuseppe Balduzzi a Clusone e Angelo Merici a Gazzaniga. Quest’ultimo, attuale vicesindaco, se la vedrà con l’ex sindaco Antonio Baleri, che guidò il paese nei primi Anni ’90.

Simbolo di Fratelli d’Italia per Giuseppe Boffelli ad Almè, mentre a Sorisole l’ex sindaco Simone Stecchetti è il primo candidato in Bergamasca sostenuto anche dal «Patto per il Nord» dell’ex leghista Paolo Grimoldi. Proverà a insidiare proprio un primo cittadino uscente lumbard, Vivi.

Il Partito democratico, come sempre nei Comuni sotto i 15mila abitanti, non si presenta con il simbolo ma affianca esperienze civiche locali.

Cividate al Piano è l’unico Comune della pianura ad andare al voto. Si contendono la guida del municipio Mauro Pedone e Nicola Moioli.

A Oneta, accanto ai già annunciati Alex Airoldi e Federico Valle, è comparsa proprio nelle ultime ore una terza lista, guidata da Francesco Paolo: sembra si tratti di candidature provenienti da fuori paese. A Parzanica, fine mandato per Battista Cristinelli, che con i suoi 83 anni è il «decano» dei sindaci bergamaschi. Provano a prendere il suo posto Corrado Danesi e Gian Pietro Paratico.