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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 31 Agosto 2026

WhatsApp, allarme «zero-click»: l’appello della Polizia contro le nuove truffe

LE INFO UTILI. La Polizia di Stato mette in guardia da una nuova ondata di compromissioni su dispositivi Apple: account WhatsApp violati anche senza clic dell’utente e poi usati per chiedere denaro a familiari e amici.

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web
WhatsApp, allarme «zero-click»: l’appello della Polizia contro le nuove truffe
La locandina della Polizia di Stato

Bergamo

La Polizia di Stato lancia un appello agli utenti di WhatsApp per una nuova ondata di attacchi informatici cosiddetti «zero-click», che interesserebbero in particolare dispositivi Apple. L’avvertimento arriva dalla Polizia Postale, che invita a prestare la massima attenzione soprattutto alle richieste improvvise e urgenti di denaro provenienti da contatti conosciuti.

Attacchi «zero-click»: cosa significa

Secondo quanto spiegato dalla Polizia, alcune vulnerabilità di WhatsApp per iOS e dei dispositivi Apple possono essere sfruttate con modalità «zero-click»: l’intrusione può quindi avvenire senza che l’utente compia alcuna azione e risultare inizialmente invisibile. Una volta compromesso l’account WhatsApp, i criminali possono utilizzarlo per contattare amici e familiari della vittima, facendo leva sulla fiducia e simulando situazioni di emergenza.

WhatsApp, allarme «zero-click»: l’appello della Polizia contro le nuove truffe
La locandina della Polizia

Il copione può essere quello di una richiesta improvvisa di aiuto: un problema con una carta, l’impossibilità di accedere al conto oppure la necessità di effettuare immediatamente un bonifico.

«Richieste di denaro? Fermati, verifica, non pagare»

L’indicazione è questa: prima di rispondere o trasferire denaro occorre verificare sempre l’identità della persona, contattandola attraverso un altro numero o direttamente

È proprio l’ingegneria sociale uno dei principali rischi sottolineati dalla Polizia Postale. I truffatori sfruttano fiducia, fretta ed emotività per indurre la persona a effettuare un pagamento senza verificare chi stia realmente scrivendo. L’indicazione è questa: prima di rispondere o trasferire denaro occorre verificare sempre l’identità della persona, contattandola attraverso un altro numero o direttamente. «Richieste di denaro urgenti? Fermati. Verifica. Non pagare», è l’appello contenuto nell’avviso della polizia.

Come proteggere WhatsApp e lo smartphone

Tra le precauzioni indicate dalla Polizia ci sono l’aggiornamento costante di iOS, WhatsApp e delle altre applicazioni, l’attivazione della verifica in due passaggi e il controllo periodico dei dispositivi collegati al proprio account.
La Polizia consiglia inoltre di limitare il download automatico di media e allegati e di verificare le sessioni attive su WhatsApp Web e desktop, rimuovendo eventuali dispositivi sconosciuti. In caso di dubbi o tentativi di truffa, l’indicazione è di segnalare l’accaduto alla Polizia Postale attraverso i canali ufficiali.

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