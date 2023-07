Yoga, musica, visite guidate, teatro, arteterapia: «Ciao!» sbarca a Bergamo

Yoga, musica, visite guidate, teatro, arteterapia sono alcune delle proposte del progetto «Ciao!» per l’inclusione sociale, pensate e realizzate per gli anziani di circa 200 residenze sanitarie assistenziali in tutta Italia. Grazie alla collaborazione tra Fondazione Amplifon ed il Comune di Bergamo, «Ciao!» arriva anche nella Rsa di Fondazione Carisma, e per la prima volta in un centro diurno, quello che si trova nel quartiere del Villaggio degli Sposi, gestito dalla stessa Carisma, oltre che in una comunità per disabili, quella del comune di Piario, in Val Seriana, dove il progetto partirà alla fine di luglio.