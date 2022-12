«Zara» di via XX Settembre: voci di chiusura per lo store cittadino

Fanno discutere le voci di chiusura del negozio Zara in via XX Settembre . Nella giornata di sabato 17 dicembre il sindacato ha organizzato due assemblee tra il personale per approfondire. Il periodo cade tra festività e inizio dei saldi, di conseguenza risposte dall’azienda potrebbero arrivare a gennaio. Ieri, nonostante i tentativi, non è stato possibile mettersi in contatto con l’azienda per una replica. L’ipotesi per ora sul tavolo sarebbe il trasferimento nel punto vendita di Orio dei 25 dipendenti, la maggior parte donne .