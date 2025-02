«Zia Rita Levi-Montalcini donava quel che riceveva. Così faceva spazio al futuro»

«Chi era zia Rita? Una persona che guardava sempre al futuro, libera dalle zavorre del passato». Così Piera Levi-Montalcini descrive l’illustre parente, premio Nobel per la Medicina nel 1986 per le sue scoperte relative ai fattori di crescita delle cellule. Figlia del fratello della scienziata, Piera Levi-Montalcini dal 1994 ha affiancato la zia, accompagnandola nei tanti viaggi, incontri e conferenze che l’hanno vista protagonista in tutto il mondo. Ne ha raccolto l’eredità intellettuale, impegnandosi a tramandare la memoria di Rita Levi-Montalcini.

L’incontro a Dalmine

La Fondazione Dalmine ha dedicato alla premio Nobel la sala di robotica in una cerimonia che si è tenuta martedì 12 febbraio alla presenza degli studenti e delle autorità. Tra loro anche Piera, che anche nei tratti e in alcune movenze non può non ricordare la zia, nata nel 1909 e morta nel 2012 all’età di 103 anni. In Fondazione, la donna ha incontrato il direttore Manuel Tonolini, l’assessora all’istruzione del Comune di Bergamo, Marzia Marchesi, e Rosella Colleoni, segretario generale di Bergamo Scienza. È stato l’inizio di un «Levi-Montalcini day», proseguito poi nel pomeriggio con la visita alla biblioteca, una delle 4 in Italia dedicata alla scienziata. Lì la nipote ha incontrato, oltre ai bibliotecari, le assessore alla cultura, Francesca Samele, e alle politiche sociali, Cinzia Terzi. Infine, un incontro con gli alunni della scuola secondaria di primo grado Camozzi.

«Al Politecnico di Torino solo 7 ragazze»

«Siamo stati una famiglia in cui scienza e arte si sono sempre contaminati» ricorda Piera Levi-Montalcini, sottolineando che i genitori di «zia Rita» erano Adamo Levi, ingegnere, e Adele Montalcini, pittrice. Il fratello Gino era scultore e architetto, la sorella Paola una pittrice. «Io ho ereditato lo spirito scientifico dei Levi – racconta Piera – e ho scelto di diventare ingegnere elettronico». Erano anni in cui le materie scientifiche sembravano appannaggio degli uomini: «Al Politecnico di Torino eravamo 7 ragazze su duemila studenti e l’edificio non aveva neanche i bagni per le donne, non eravamo previste».

«Non abbiate paura di inseguire i vostri obiettivi e divertitevi sempre in quello che fate» Ancor più arduo il percorso di Rita: «Il padre l’aveva iscritta a un liceo femminile dove si impartiva un’infarinatura di cultura generale, ma soprattutto si educava a essere buone mogli e madri». L’esame di maturità, si legge in una lettera che aveva inviato ai genitori, era «come tagliare e cucire un’intera camicia da notte da donna». Il futuro premio Nobel lo definì il più terribile esame che le potesse capitare. Poi i genitori si convincono che la loro brillante figlia può fare il liceo classico e studiare Medicina. Il resto è la storia del Novecento, di una donna diventata - anche - senatrice a vita. Un esempio che Piera Levi-Montalcini presenta agli studenti come modello di tenacia nello studio e nel lavoro: «Non serve essere eroi, la zia non si è mai sentita tale. Ma non abbiate paura di inseguire i vostri obiettivi e divertitevi sempre in quello che fate», dice ai ragazzi.

Il lavoro per la Fondazione

La vita di Piera Levi-Montalcini, dopo la laurea in ingegneria elettronica, è in un’azienda per il controllo numerico dei macchinari. Fino al 1994, quando affianca la zia e diventa vicepresidente prima e presidente poi della Fondazione Levi-Montalcini con l’obiettivo di mantenere viva la memoria della scienziata. Un compito documentale non semplice, rivela, dato che «zia Rita non è mai stata una “conservatrice”. Se riceveva un regalo, lo donava a sua volta. Eppure di famiglia eravamo parsimoniosi, in tempo di guerra si conservavano anche i calzini bucati. Era convinta che se conservi troppo del tuo passato, non hai spazio per riuscire a guardare avanti. Zia Rita non ha mai guardato indietro».