Zona Motorizzazione, uffici e supermercato nelle ex segherie. Sottopasso, a settembre il via ai lavori

Prende sempre più forma il progetto di riqualificazione delle ex segherie Beretta. Giovedì sera, all’auditorium di Loreto, si è tenuto un incontro pubblico - organizzato dal Comune di Bergamo - per presentare il piano attuativo che darà nuova vita all’area dismessa (da oltre 28 mila metri quadri) di via Carducci, classificata tra gli Ambiti di rigenerazione urbana e territoriale (legge regionale 12/2005) e all’area circostante, nella zona della Motorizzazione, con importanti cambiamenti per la viabilità.