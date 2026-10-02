Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Venerdì 02 Ottobre 2026

Zone rosse, a Bergamo in 18 mesi oltre 16mila controllati. Proroga fino a marzo

SICUREZZA. Dal 2025 più di 630 allontanamenti. Si va avanti con la vigilanza rafforzata tra centro e Malpensata. La Prefettura: risultati significativi, ma restano criticità.

Lettura 2 min.
Davide Amato
Davide Amato Redattore
Zone rosse, a Bergamo in 18 mesi oltre 16mila controllati. Proroga fino a marzo
Polizia di Stato e carabinieri durante un intervento alla Malpensata

Le «zone rosse» restano in vigore per altri sei mesi. Il bilancio tracciato dalla Prefettura dopo un anno e mezzo di applicazione evidenzia risultati positivi soprattutto sul piano della prevenzione, ma allo stesso tempo riconosce come nelle aree interessate permangano situazioni di criticità, tanto da far mantenere alta l’attenzione e confermare così il dispositivo.

Leggi anche

Dal debutto nel febbraio 2025 al 31 agosto 2026, nelle zone sottoposte a vigilanza rafforzata da parte delle forze dell’ordine sono state controllate complessivamente oltre 16mila persone, ovvero in media circa 30 al giorno. Sempre nello stesso periodo sono stati adottati più di 630 ordini di allontanamento per violazioni delle disposizioni in materia di sicurezza delle città e decoro urbano. Dati che, si legge nell’ordinanza firmata dal prefetto Luca Rotondi, mostrano «risultati significativi in termini di prevenzione e contrasto delle condotte illecite e di incremento della percezione di sicurezza della collettività».

Il Comitato provinciale

La decisione di proseguire è stata assunta col passaggio nel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con la partecipazione dell’amministrazione comunale, dei vertici provinciali delle forze dell’ordine e del procuratore della Repubblica.

«È stata riscontrata la presenza di diverse persone che avrebbero bisogno di una presa in carico da parte dei servizi sociali e sanitari»

La nuova ordinanza prefettizia conferma fino al 15 marzo 2027 le stesse aree a vigilanza rafforzata, ovvero via Bonomelli, via Paglia (nel tratto tra via Paleocapa e via Novelli), piazzetta don Andrea Spada, viale Papa Giovanni XXIII (dall’incrocio con via Paleocapa al civico 57), via Mozart, via Leoncavallo e via Zanica (fino all’intersezione con il passaggio di via Leoncavallo). Sono i punti considerati come maggiormente sensibili, tra centro e Malpensata. «I dati raccolti - è il bilancio tratto dalla Prefettura - confermano l’efficacia del dispositivo sotto il profilo preventivo e repressivo ma evidenziano altresì il permanere, in talune zone del territorio cittadino, di situazioni di criticità riconducibili alla presenza di soggetti dediti ad attività illegali, nonché di comportamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti tali da incidere negativamente sull’ordine e sulla sicurezza pubblica».

Il tema dei servizi sociali

In questo anno e mezzo, sottolineano inoltre dalla Questura, è stata peraltro «riscontrata la presenza di diverse persone che avrebbero bisogno di una presa in carico da parte dei servizi sociali e sanitari» e che «sono state segnalate tempestivamente agli uffici territoriali competenti». Da questi fattori è quindi maturata la scelta di confermare la misura della vigilanza rafforzata, strumento di prevenzione finalizzato ad «assicurare più elevate condizioni di sicurezza urbana nei contesti territoriali interessati da fenomeni di criminalità diffusa, degrado urbano e comportamenti suscettibili di compromettere la libera fruizione degli spazi pubblici».

Il Daspo urbano

Nelle aree interessate è vietato stazionare per alcune categorie di persone, in particolare per chi assume comportamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti tali da determinare un concreto pericolo per la sicurezza pubblica e ostacolare la libera fruizione degli spazi. Il divieto può inoltre riguardare chi sia stato denunciato negli ultimi cinque anni per determinati reati, con particolare riferimento a spaccio, furti, rapine, lesioni, porto abusivo di armi, danneggiamenti e simili. In presenza dei presupposti previsti dall’ordinanza, le forze dell’ordine possono quindi procedere all’allontanamento del trasgressore dall’area. Nei casi stabiliti dalla legge può essere applicato anche il cosidetto Daspo urbano (Dacur), ovvero il divieto di accesso alle aree urbane.

La proroga delle «zone rosse» rientra nel più ampio piano di azioni per la sicurezza e l’ordine pubblico, tra cui il recente accordo di collaborazione sottoscritto tra Regione Lombardia, Rfi, Trenord, i Comuni di Bergamo e Seriate e la Prefettura per rafforzare la sicurezza nelle aree esterne delle stazioni ferroviarie di Bergamo e Seriate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Criminalità
Sociale
Enti locali
Politica
Forze Ordine
Giustizia, Criminalità
Luca Rotondi