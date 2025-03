Ztl a Bergamo, posticipate le nuove regole per il carico e scarico dei veicoli commerciali

Come stabilito alla fine di febbraio, i veicoli commerciali che accedono alle Ztl della città di Bergamo per effettuare operazioni di carico e scarico, dovranno dotarsi di un contrassegno di transito, rilasciato da Atb, al costo di 10 euro annui.

A seguito del provvedimento, bar e ristoranti di Città Bassa hanno richiesto la possibilità di ottenere il contrassegno, in coerenza con quanto accade per i negozi di vicinato, estendendo la possibilità anche ai veicoli di collaboratori o dipendenti delle attività, che provvedono a piccoli approvvigionamenti occasionali.

Pass per bar e ristoranti

La Giunta ha così deciso di introdurre il rilascio del contrassegno per il transito, durante gli orari di carico e scarico, ai titolari di bar e ristoranti con sede all’interno delle Ztl di Città Bassa. Oltre al rilascio, in via sperimentale e soltanto per Città Bassa, di un secondo contrassegno, per un periodo massimo di un anno, alla stessa tariffa di 10 euro annui.

Posticipata l’entrata in vigore

Per poter consentire ai nuovi richiedenti di ottenere il contrassegno, è stato deciso di posticipare al 23 aprile l’attuazione delle nuove regole di accesso alle Ztl per le attività di carico e scarico, inizialmente prevista per il 2 aprile.

Orari per il carico e scarico a Bergamo

piazza Dante

• 11:30 – 12:00 (uscita obbligatoria entro le 12:15)

• 15:00 – 16:00 (uscita obbligatoria entro le 16:15)

Ztl permanente di Città Bassa

• 07:00 – 10:00

• 15:00 – 16:00

Ztl permanente di Città Alta

• 07:00 – 07:45 (uscita obbligatoria entro le 08:00)

• 09:00 – 10:15 (uscita obbligatoria entro le 10:45)

• 15:00 – 15:45 (uscita obbligatoria entro le 16:00)

Servizi postali

• 07:00 – 07:45 (uscita obbligatoria entro le 08:00)

• 09:00 – 12:30 (uscita obbligatoria entro le 12:45)

• 15:00 – 18:45 (uscita obbligatoria entro le 19:00)

Per richiedere il permesso Atb ha messo a disposizione due diverse modalità:

- Online tramite l’area riservata del sito Atb, registrandosi o accedendo al proprio profilo personale alla sezione «Permessi temporanei»

- Allo sportello Ztl presso la sede di Atb Mobilità in via Monte Gleno 13, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 16:30, previo appuntamento prenotabile dal sito atb.bergamo.it, alla sezione Ztl – Servizi – Prenota appuntamento ufficio Ztl.