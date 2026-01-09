Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 09 Gennaio 2026
Ztl, dal 12 gennaio scattano le multe in Città Alta, Valverde e Pignolo
LE SANZIONI. Dal 12 gennaio telecamere in modalità sanzionatoria in uscita da Città Alta, Valverde e Tasso/Pignolo: controlli sugli orari e 15 minuti di tolleranza per l’uscita.
Da lunedì 12 gennaio entrano ufficialmente in funzione in modalità sanzionatoria le telecamere «in uscita» dalle Ztl del centro storico di Città Alta, di Valverde e di via Tasso/Pignolo. Dopo un mese di pre-esercizio, quindi, da inizio settimana chi non rispetterà le regole – in particolare orari di transito e permanenza – rischierà la multa.
I dispositivi, già annunciati nei mesi scorsi, sono pensati per controllare automaticamente il rispetto delle fasce orarie nelle zone a traffico limitato, sia per i veicoli non autorizzati, sia per i mezzi commerciali e quelli adibiti al carico e scarico merci che accedono con contrassegno. L’obiettivo, sottolinea l’amministrazione comunale di Bergamo, è rafforzare il presidio in aree a forte vocazione pedonale e di pregio storico, riducendo il traffico non autorizzato e migliorando sicurezza e viabilità.
La scelta di attivare le telecamere anche in uscita nasce proprio dalle violazioni registrate negli orari consentiti, con veicoli che spesso rimangono all’interno delle Ztl oltre i limiti previsti. Per questo è stato confermato un criterio già applicato in passato in Città Alta: una volta terminato l’orario massimo di ingresso, è previsto un margine di 15 minuti per completare l’uscita senza incorrere nella sanzione.
Gli orari
Nel dettaglio, per la Ztl del centro storico di Città Alta, dal 12 gennaio saranno attivi i varchi in uscita di via Porta Dipinta, via Porta del Pantano, via Mayr, via San Lorenzo e piazza Cittadella. Per i veicoli commerciali di categoria N1 muniti di contrassegno, l’accesso è consentito al mattino dalle 7 alle 7.45, con obbligo di uscita entro le 8, poi nella fascia dalle 9 alle 10.30, con uscita entro le 10.45, e ancora nel pomeriggio dalle 15 alle 15.45, con uscita entro le 16. Per i servizi postali, invece, restano valide tre finestre più ampie: dalle 7 alle 7.45 con uscita entro le 8, dalle 9 alle 12.30 con uscita entro le 12.45, e dalle 15 alle 18.30 con uscita entro le 19.
Anche in Ztl di via Tasso/Pignolo si passa alle sanzioni per i varchi in uscita: le telecamere saranno operative su via Pignolo in direzione via Camozzi e su via Pignolo in direzione via Verdi. Qui, per i veicoli commerciali N1 con contrassegno, l’accesso è consentito dalle 7 alle 10, ma occorre uscire entro le 10.15, mentre nel pomeriggio la finestra è dalle 15 alle 16, con uscita entro le 16.15.
Per quanto riguarda la Ztl Valverde, le telecamere in uscita entreranno in funzione su via Maironi da Ponte e su via Fara. In questo caso vengono ricordate anche le fasce di libera circolazione per i veicoli non muniti di contrassegno, valide dal lunedì al venerdì: si potrà transitare dalle 7 alle 9.30 con uscita entro le 9.45, e nel pomeriggio dalle 15.45 alle 19.30, con uscita entro le 19.45.
