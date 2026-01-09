Ztl, dal 12 gennaio scattano le multe in Città Alta, Valverde e Pignolo

I dispositivi, già annunciati nei mesi scorsi, sono pensati per controllare automaticamente il rispetto delle fasce orarie nelle zone a traffico limitato, sia per i veicoli non autorizzati, sia per i mezzi commerciali e quelli adibiti al carico e scarico merci che accedono con contrassegno. L’obiettivo, sottolinea l’amministrazione comunale di Bergamo, è rafforzare il presidio in aree a forte vocazione pedonale e di pregio storico, riducendo il traffico non autorizzato e migliorando sicurezza e viabilità.