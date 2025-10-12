Cronaca / Bergamo Città
Domenica 12 Ottobre 2025
Ztl di Valverde, dal 15 ottobre le multe ai trasgressori. Apertura pomeridiana anticipata
DA SAPERE. Gli occhi elettronici inizieranno a sanzionare gli automobilisti da mercoledì 15 ottobre, a un mese di distanza dall’attivazione della nuova Ztl di Valverde.
Lo ha annunciato l’assessore alla Mobilità Marco Berlanda, comunicando una piccola variazione degli orari di attivazione della zona a traffico limitato che andrà a proteggere l’accesso a Città Alta sul lato di Porta San Lorenzo, consentendo però, nei giorni infrasettimanale lo «scavalco» (consuetudine degli automobilisti, per tagliare il traffico lungo le Mura, salendo da via Maironi da Ponte).
«Inoltre – rileva Berlanda – abbiamo ricevuto alcune istanze e abbiamo risposto ad una in particolare che riguarda l’anticipazione di un quarto d’ora nell’apertura pomeridiana dello scavalco, che invece delle 16 sarà alle 15.45. Questo consentirà ai genitori di arrivare in tempo a prendere i figli a scuola».
Le auto dei non residenti potranno transitare dal varco di Porta San Lorenzo (in salita e in discesa) da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 9,30 e dalle 15,45 alle 19,30. La Ztl resta inaccessibile sabato e domenica.
