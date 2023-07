Ztl e merci, in Città Alta otto nuove telecamere

Cosa cambierà

Da Palazzo Frizzoni spiegano che in queste settimane «stanno proseguendo le interlocuzioni col ministero dei Trasporti su come gestire l’installazione dei nuovi varchi», quelli legati al carico-scarico, perché è proprio dal ministero che passa l’iter per l’autorizzazione dei nuovi occhi elettronici. Ma cosa cambierà, una volta che questo «piano» sarà realizzato? In tema di carico-scarico nelle Ztl, il progetto del Comune ruota attorno a un concetto: se per l’ingresso è notorio che ci sono delle telecamere a pizzicare chi non rispetta le fasce per entrare nella Ztl, il controllo non è invece automatizzato per quel che riguarda l’uscita; in sostanza, le telecamere al momento non riescono a sanzionare l’uscita «ritardata» dalla Ztl. Entro fine anno la situazione muterà, con 10 nuovi varchi che controlleranno l’uscita da queste aree. Otto occhi elettronici saranno in Città Alta: in via Maironi da Ponte, in via San Lorenzo e via Fara, in Cittadella e in Porta Pantano, in via Arena, in via Porta Dipinta, in via Mayr. Altri due varchi controlleranno invece uno spicchio di città bassa, cioè l’uscita da via Pignolo/incrocio via Camozzi e l’uscita da via Pignolo/incrocio via Verdi.