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Cronaca Domenica 30 Agosto 2026

Atalanta, il Bologna non convoca Rowe. Tedesco: «Non è sereno»

CALCIOMERCATO. L’attaccante spinge per il trasferimento a Bergamo: i nerazzurri hanno presentato un’offerta da 40 milioni bonus compresi.

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Redazione Web
Redazione Web
Atalanta, il Bologna non convoca Rowe. Tedesco: «Non è sereno»
Jonathan Rowe, attaccante del Bologna nel mirino dell’Atalanta

Lunedì 31 agosto c’è Atalanta-Bologna, seconda giornata del campionato di Serie A. Sfida che nasconde anche un intreccio di mercato, con i nerazzurri fortemente interessati a Jonathan Rowe, attaccante esterno degli emiliani, per il quale è stata presentata un’offerta da circa 40 milioni di euro bonus compresi.

Rowe non convocato

Rowe ha chiesto di poter partire in direzione Bergamo e la trattativa procede serrata. Intanto, non è stato convocato per la trasferta alla New Balance Arena: «L’ho visto poco sereno - ha detto Tedesco, allenatore del Bologna, in conferenza stampa - per questo ho deciso di non convocarlo».

Tutto fa pensare che l’affare possa andare a buon fine, magari nella giornata di martedì, all’indomani della partita da giocare a Bergamo. L’Atalanta resta protagonista del finale di calciomercato: dopo l’acquisto di Kessie e la cessione di de Roon, si lavora per completare il reparto offensivo con Rowe - e magari anche Mbangula - e quello arretrato, dove Romagnoli resta il favorito.

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