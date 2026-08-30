Parla de Roon: «Dovrei essere felice, ma è una giornata difficile. Per me la scelta più giusta, Gasp mi ha voluto fortemente»
L’INTERVISTA. Il centrocampista olandese intercettato da Rai Sport: «L’ultimo mese è stato duro, da quando sono tornato dal mondiale ho avuto un po’ di “mal di pancia”». Poi su Instagram: «Atalantini, vi voglio bene».Lettura meno di un minuto.
Bergamo
La notizia, clamorosa, è arrivata nella notte tra sabato 29 e domenica 30 serttembre: Marten de Roon lascia l’Atalanta e raggiunge Gasperini alla Roma.
In partenza per la capitale, l’ormai ex capitano nerazzurro, con gli occhi lucidi e la voce rotta dall’emozione, è stato intercettato da Andrea Riscassi di Rai Sport: «Sono emozionato. Non è stato tutto facile, per come sono andate le cose l’ultimo mese è stato molto difficile. Da quando sono tornato dal Mondiale ho avuto un po’ di “mal di pancia”. Ho sentito Gasperini, è stato un blitz, mi ha chiamato e mi ha voluto fortemente. Per come è la situazione qui, per me era la cosa più giusta. È stato difficile discutere di questo con la mia famiglia, con la società, pensando al legame con i tifosi e con la città. Dovrei essere felice, ma è una giornata molto difficile».
Su Instagram, il giocatore ha mandato un breve messaggio ai tifosi nerazzurri: «Cari Atalantini, ad unirci ci sono e ci saranno sempre 10 indimenticabili anni. Ci sono molte cose che voglio dirvi e presto ci sarà modo. Vi voglio bene».
Atalanta, de Roon saluta: va alla Roma
© RIPRODUZIONE RISERVATA