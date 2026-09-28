Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca Lunedì 28 Settembre 2026

Auto contro moto in provincia di Sondrio, ferito un 81enne bergamasco

LO SCONTRO. L’incidente domenica 27 settembre sulla statale 38 a Piateda, in provincia di Sondrio. Il motociclista è stato sbalzato in un prato e trasportato in elicottero a Brescia.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Auto contro moto in provincia di Sondrio, ferito un 81enne bergamasco
Sul luogo dell’incidente anche l’elicottero dei soccorsi

Piateda

Un 81enne, residente nella Bergamasca, è rimasto ferito nello scontro tra la Vespa che guidava e un’auto sulla statale 38, alla Fiorenza di Piateda, in provincia di Sondrio. L’incidente è avvenuto poco dopo le 18 di domenica 27 settembre, mentre l’uomo procedeva verso Sondrio.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, l’81enne avrebbe iniziato un sorpasso quando una delle auto incolonnate avrebbe scoltato a sinistra per imboccare una strada laterale. Nell’impatto, che non sarebbe stato violento, il motociclista è stato sbalzato dalla sella ed è finito in un prato vicino alla carreggiata.

Il trasporto in elicottero a Brescia

I soccorsi sono stati attivati inizialmente in codice rosso, segnale di massima gravità. Sul posto sono arrivati un’automedica dall’ospedale di Sondrio e l’elicottero di stanza a Caiolo. L’uomo presentava alcune fratture e un quadro da politrauma, ma dopo le prime cure non risultava in condizioni critiche. È stato comunque trasportato d’urgenza agli Spedali Civili di Brescia per ulteriori accertamenti.
Illesi i due giovani che viaggiavano sull’auto. I carabinieri di Ponte in Valtellina sono intervenuti per i rilievi e stanno accertando la dinamica e le responsabilità dello scontro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sondrio
Brescia
Caiolo
Piateda
Ponte
Emergenza
Ferite, Lesioni
Salute
Incidenti nei trasporti
Disastri, Incidenti