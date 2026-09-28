Auto contro moto in provincia di Sondrio, ferito un 81enne bergamasco

Un 81enne, residente nella Bergamasca, è rimasto ferito nello scontro tra la Vespa che guidava e un’auto sulla statale 38, alla Fiorenza di Piateda, in provincia di Sondrio. L’incidente è avvenuto poco dopo le 18 di domenica 27 settembre, mentre l’uomo procedeva verso Sondrio.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, l’81enne avrebbe iniziato un sorpasso quando una delle auto incolonnate avrebbe scoltato a sinistra per imboccare una strada laterale. Nell’impatto, che non sarebbe stato violento, il motociclista è stato sbalzato dalla sella ed è finito in un prato vicino alla carreggiata.

Il trasporto in elicottero a Brescia

I soccorsi sono stati attivati inizialmente in codice rosso, segnale di massima gravità. Sul posto sono arrivati un’automedica dall’ospedale di Sondrio e l’elicottero di stanza a Caiolo. L’uomo presentava alcune fratture e un quadro da politrauma, ma dopo le prime cure non risultava in condizioni critiche. È stato comunque trasportato d’urgenza agli Spedali Civili di Brescia per ulteriori accertamenti.

Illesi i due giovani che viaggiavano sull’auto. I carabinieri di Ponte in Valtellina sono intervenuti per i rilievi e stanno accertando la dinamica e le responsabilità dello scontro.