E-Brt, in 7 giorni 34mila passeggeri. Donato: «Al lavoro sul traffico»

Nella prima settimana con l’orario scolastico (14-20 settembre) ha trasportato oltre 34mila passeggeri, mentre lunedì 21 settembre ha raggiunto il nuovo picco giornaliero di 6.339 utenti, 796 in più rispetto al lunedì prima (+14%). L’e-Brt continua a crescere, entrando sempre più nelle abitudini dei bergamaschi, e intanto proseguono gli interventi sui tre principali quadranti critici della viabilità cittadina – i nodi della Malpensata e di via Autostrada e l’ingresso da via Moroni, lungo la Sp 525 all’altezza del Villaggio degli Sposi – con particolare attenzione alla gestione dei semafori, per migliorare traffico privato e regolarità del servizio della linea di bus elettrici Bergamo-Verdellino, in funzione dal 3 agosto su corsia preferenziale e con priorità semaforica.

Più corse nelle fasce di punta del mattino

A fare il punto è Liliana Donato, direttore generale di Atb, intervenuta ieri a «Colazione con Radio Alta», ospite di Teo Mangione: «Stiamo monitorando l’andamento del servizio e abbiamo ottimi risultati, di cui siamo molto soddisfatti. Nelle giornate scolastiche dal lunedì al venerdì abbiamo oltre 160 corse e abbiamo aumentato la frequenza nella fascia di punta del mattino, in modo che non si aspetti più di 2/3 minuti alle fermate». I numeri confermano l’accelerazione legata alla ripresa delle scuole: tra il 14 e il 20 settembre i passeggeri sono aumentati di oltre 13mila rispetto alla settimana precedente (+63,2%). Nei cinque giorni feriali la media è passata da 3.312 utenti al giorno (7-11 settembre) a 5.677 (14-18 settembre), con una crescita del 71,4%. Cresciuti anche gli utenti del sabato (+36,9%) e della domenica (+28,2%).

Interventi sui semafori

Inevitabile una riflessione sul sentito tema del traffico: «L’e-Brt è una infrastruttura complessa, di trasporto ma anche tecnologica - ha detto Donato -. Si è inserita in quadro viabilistico che già prima era particolarmente trafficato, specie la Sp 525. Siamo consapevoli dell’impatto che può avere l’e-Brt e per questo motivo, per quanto di nostra competenza e in collaborazione costante con Comuni e Polizie locali, stiamo monitorando il sistema per apportare migliorie. In centro città stiamo portando avanti in questi giorni alcune azioni per migliorare il traffico veicolare. La tecnologia va migliorata di giorno in giorno. Ciò ci consentirà di migliorare anche qualche fase semaforica e qualche tempo di verde, per rendere il traffico più fluido».

Positivi i primi riscontri dai passeggeri