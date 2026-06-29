Schianto in moto nel Veneziano: due vittime, una originaria della Bergamasca
INCIDENTE MORTALE. L’incidente nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 giugno a Fossalta di Piave, in provincia di Venezia.Lettura meno di un minuto.
C’è anche una donna di origini bergamasche tra le vittime del tragico incidente avvenuto nella notte a Fossalta di Piave, in provincia di Venezia. Si tratta di Barbara Brighenti, 59 anni, che viaggiava in moto insieme a Maurizio Re, 66 anni, motociclista bresciano. Entrambi hanno perso la vita nello schianto, avvenuto intorno alla mezzanotte.
L’incidente si è verificato lungo la Sp 57, in via Argine San Marco, all’altezza del cavalcavia autostradale, in un tratto purtroppo già noto per altri gravi episodi. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri di San Donà di Piave, la motocicletta sulla quale viaggiavano le due vittime si è scontrata frontalmente con una Volkswagen condotta da un uomo residente a Treviso, rimasto ferito nell’impatto.
La violenza dell’urto non ha lasciato scampo alla coppia in moto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 di San Donà di Piave, i Vigili del fuoco dei distaccamenti di San Donà di Piave e Motta di Livenza, oltre ai carabinieri della radiomobile di San Donà di Piave e della stazione di Noventa di Piave.
In un primo momento erano stati allertati anche un’ambulanza del Suem di Jesolo e l’elisoccorso di Treviso Emergenza, decollato dall’ospedale Ca’ Foncello. Entrambi sono stati poi fatti rientrare dopo la constatazione del decesso delle due persone coinvolte.
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