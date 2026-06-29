Schianto in moto nel Veneziano: due vittime, una originaria della Bergamasca

L’incidente si è verificato lungo la Sp 57, in via Argine San Marco , all’altezza del cavalcavia autostradale, in un tratto purtroppo già noto per altri gravi episodi . Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri di San Donà di Piave, la motocicletta sulla quale viaggiavano le due vittime si è scontrata frontalmente con una Volkswagen condotta da un uomo residente a Treviso, rimasto ferito nell’impatto.

La violenza dell’urto non ha lasciato scampo alla coppia in moto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 di San Donà di Piave, i Vigili del fuoco dei distaccamenti di San Donà di Piave e Motta di Livenza, oltre ai carabinieri della radiomobile di San Donà di Piave e della stazione di Noventa di Piave.