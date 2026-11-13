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Cultura e Spettacoli / Bergamo Città Venerdì 13 Novembre 2026

A Bergamo il fiore pop sul tappeto. L’arte sospesa tra fragilità e resistenza

LA MOSTRA. L’opera monumentale di Alex Da Corte inaugura ArtDate a Palazzo della Ragione in Città Alta. Una riflessione sull’instabilità del nostro punto di vista.

Lettura 2 min.
Barbara Mazzoleni
Barbara Mazzoleni Collaboratore

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A Bergamo il fiore pop sul tappeto. L’arte sospesa tra fragilità e resistenza
Il «prato artificiale» creato da Alex Da Corte misura 16 metri per 12 foto (Sergio Agazzi)

Un fiore si piega verso terra, ma la sua ombra resta in piedi. È un piccolo paradosso visivo, costruito con l’immediatezza del linguaggio del fumetto, quello da cui prende forma «Sun and Shadow», l’intervento di Alex Da Corte che occuperà fino al 17 gennaio la Sala delle Capriate del Palazzo della Ragione. La mostra, curata da Stefano Raimondi per The Blank, inaugura la 16ª edizione di ArtDate, il festival di arte contemporanea in programma fino a domenica. L’opera di Da Corte è un’immagine accattivante, dichiaratamente pop, che si dispiega su un tappeto monumentale di 16 metri per 12. Il tappeto da percorrere diventa per The Blank un format riconoscibile: dopo Cory Arcangel nel 2015 e Matt Mullican lo scorso anno, ora tocca a Da Corte. Si indossano i calzari, si cammina sul «prato artificiale», ci si ferma al centro. Il selfie scatta quasi spontaneo.

A Bergamo il fiore pop sul tappeto. L’arte sospesa tra fragilità e resistenza
All’apertura della mostra di Alex Da Corte «Sun and Shadow»
(Foto di Sergio Agazzi)

Tra fragilità e resistenza

L’artista venezuelano-americano trasforma pubblicità, fumetto e cultura popolare in strumenti di straniamento. Qui basta un dettaglio: il fiore sembra aver ceduto, mentre la sua ombra conserva una vitalità inattesa. Un’immagine sospesa tra fragilità e resistenza, nella quale ciò che appare come una sconfitta può suggerire una possibilità di rinascita. Il lavoro invita così a interrogarsi sulla trasformazione e sull’instabilità del nostro punto di vista. Cambiando posizione, cambia anche il rapporto fra la figura e la sua proiezione.

Ma quanto di questa riflessione arriva davvero a chi entra? La seduzione visiva dell’opera è indubbia; meno immediata è la possibilità di coglierne il senso. I primi visitatori indossano i calzari, fanno qualche passo, una foto e via. Il rischio è che l’incontro si fermi alla superficie. Il breve testo di sala non offre coordinate sufficienti per leggere quel tappeto oltre la sua piacevolezza.

A Bergamo il fiore pop sul tappeto. L’arte sospesa tra fragilità e resistenza
L'artista Alex Da Corte e Stefano Raimondi (The Blank)
(Foto di Sergio Agazzi)

L’audioguida tramite QR code

Una novità apprezzabile è l’audioguida tramite QR code, che racconta l’opera ma anche la storia della sala e dei suoi affreschi. Ma perché affidare a un gesto ulteriore, anche se da compiere sullo smartphone, le informazioni essenziali? Con un pubblico tanto vasto ed eterogeneo come quello del Palazzo della Ragione, dovrebbe essere l’allestimento a fare il primo passo verso il visitatore, offrendo poche chiavi di lettura chiare e subito disponibili. L’approfondimento digitale potrebbe venire dopo. È una questione che supera lo specifico di questa mostra. La Sala delle Capriate si è affermata come riferimento cittadino per l’arte contemporanea, grazie a Gamec, a The Blank e ad altre iniziative. Non è in discussione il riconosciuto prestigio degli artisti proposti, ma la capacità di avvicinarli al pubblico. Si potrebbe discutere del site specific puntualmente invocato per giustificare il confronto con un ambiente storico stratificato. Ma conta soprattutto la posizione eccezionale della Sala. Siamo in Piazza Vecchia, tappa quasi inevitabile per bergamaschi e turisti. Il pubblico è assicurato: si salgono le scale, si entra liberamente e spesso si incontra l’arte contemporanea, magari per la prima volta. È un’opportunità rara, che comporta una responsabilità culturale.

A Bergamo il fiore pop sul tappeto. L’arte sospesa tra fragilità e resistenza
Apertura della mostra di Alex Da Corte «Sun and Shadow»
(Foto di Sergio Agazzi)

La distanza fra l’arte contemporanea, le domande che pone e il grande pubblico resta ampia, non perché manchi la curiosità, ma perché spesso mancano gli strumenti per orientarsi fra linguaggi poco familiari. Qui, invece, l’incontro può avvenire senza essere cercato, anche per chi non avrebbe mai pensato di entrare in un museo d’arte contemporanea. È ciò che distingue Palazzo della Ragione da un museo e rende particolarmente significativa la sua funzione culturale. La questione è come trasformare l’eccezionale visibilità e accessibilità fisica di questo spazio in una reale accessibilità culturale, senza chiedere agli artisti di rinunciare alla complessità delle loro ricerche.

La distanza fra l’arte contemporanea, le domande che pone e il grande pubblico resta ampia, non perché manchi la curiosità, ma perché spesso mancano gli strumenti per orientarsi fra linguaggi poco familiari. Qui, invece, l’incontro può avvenire senza essere cercato, anche per chi non avrebbe mai pensato di entrare in un museo d’arte contemporanea

La recente «Tabula Plena» qui allestita da Gamec, ad esempio, per la sua complessità avrebbe forse trovato in museo condizioni più favorevoli per essere pienamente compresa e approfondita. Non si tratta di scegliere soltanto opere facili, ma di tenere conto di chi le incontrerà. Per questo «Sun and Shadow» lascia il sapore di un’occasione non del tutto colta. Proprio perché leggera, giocosa è molto adatta alla vocazione di questo spazio e potrebbe aprire una porta su domande meno semplici. Il pubblico non manca: lasfida è trasformare una visita in un vero incontro con l’arte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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