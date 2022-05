A Treviglio il festival che mette in moto il domani: e c’è anche la DeLorean di «Ritorno al futuro»

«Come va il mondo?», ma soprattutto, «dove sta andando?». Sono solo alcune delle domande a cui si cercherà di dare una risposta nel corso del Festival «MotoFuturo», presentato nella sala consiliare del municipio di Treviglio, alla presenza del sindaco Juri Imeri. La kermesse animerà la città con esposizioni di automobili d’epoca, concerti, spettacoli teatrali e molto altro, da venerdì 27 fino a domenica 29 maggio . Tema centrale della manifestazione sarà il movimento e tutto ciò che lo riguarda in senso stretto, ma non solo. L’obiettivo è infatti quello di fornire al visitatore tutta una serie di spunti e di strumenti che lo mettano in condizione di immaginare e interpretare il domani.