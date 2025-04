Accordo raggiunto: l’Uci di Curno riaprirà a giugno completamente ristrutturato

Prima la trattativa, ora la comunicazione ufficiale: dal 1° aprile la Multisala di Curno è entrata a far parte del Circuito Notorious Cinemas, dando seguito al progetto di sviluppo iniziato nel 2019. La Multisala, costituita da 9 sale, sarà oggetto di un restyling completo delle prime 5 sale e del foyer durante i mesi di aprile e maggio, per riaprire al pubblico nel mese di giugno. I lavori proseguiranno durante l’estate sulle restanti 4 sale per essere completati alla fine di agosto.

La ristrutturazione

La struttura sarà trasformata seguendo le linee del format proprietario «The Experience», e prevederà 9 sale per circa 1.100 poltrone in eco pelle di ultima generazione reclinabili elettronicamente, audio e video di altissimo livello, ambienti moderni e curati nei dettagli e una serie di servizi fra i quali la comodità dell’ordine diretto in sala dalla propria poltrona attraverso Qr Code di cibo e bibite e la possibilità di organizzare proiezioni private, feste di compleanno ed eventi di ogni tipo.

Le dichiarazioni della nuova società di gestione

Il Presidente del Gruppo Notorious Pictures, Guglielmo Marchetti: «Siamo molto orgogliosi di gestire una storica multisala come quella di Curno. Poter offrire un’esperienza di fruizione cinematografica unica e straordinaria ad altissimi livelli con la nostra ottava apertura è un nuovo obbiettivo raggiunto».