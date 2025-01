Uci Cinemas, colpo di scena. Intesa vicina con Notorious: «Investimento da 2 milioni e mezzo»

L’ottimismo è cauto e ogni passo avanti va preso con le pinze come avviene in ogni trattativa: che sia per la difficoltà di trovare un’intesa o per scaramanzia, finché non c’è la firma su un accordo non ci si sbilancia. Ma che negli ultimi giorni tra i dipendenti di Uci Curno si respiri più ottimismo è indubbio.

La trattativa con Notorious Cinemas

La notizia della chiusura da parte di Uci Italia del cinema, che domenica 19 gennaio trasmetterà in sala gli ultimi film, non ha mai bloccato il lavoro per dare un nuovo futuro alla struttura di via Lega Lombarda. Ed è di queste ore l’indiscrezione di uno stato «molto avanzato» delle interlocuzioni tra la proprietà dell’immobile e il gruppo Notorious Cinemas che da tempo aveva manifestato l’interesse a subentrare nella gestione del multisala. Un’entrata in corsa che nelle settimane si è fatta via via più concreta fino alla possibilità, secondo alcune fonti, che l’intesa tra le parti sia trovata a breve: forse già nella prossima settimana, o comunque prima dell’abbandono definitivo di Uci il 31 gennaio.

«Investimenti per 2 milioni e mezzo»

Un colpo di scena, nel quale non si è mai smesso di sperare, che farebbe ripartire il cinema. E subito, perché l’intenzione di Notorious (ma anche della proprietà dello stabile) è di non perdere tempo iniziando ipoteticamente l’allestimento dal 1° febbraio. La società mantiene il riserbo sulla negoziazione ma conferma le voci: «Le trattative per poter subentrare sono in corso – spiega Andrea Stratta, amministratore delegato di Notorious Cinemas –. Stiamo lavorando, ma chiaramente tutto è condizionato dal raggiungimento di una quadra sul contratto di locazione». Se così fosse, però, le idee del gruppo sono chiare: «Nel caso si riesca a trovare l’accordo, il nostro piano è di investire 2,5 milioni di euro sul cinema per trasformarlo in un multisala “experience”, con poltrone reclinabili, sulla falsariga dei nostri impianti già presenti in Italia, ad esempio a Milano». Tra i vari comfort della proposta delle sale di Notorious, come si legge sul sito, ci sono anche la possibilità di ricarica wireless o usb degli smartphone sul tavolino della poltrona, ma anche quella di ordinare il cibo in sala scannerizzando il qr code posto sempre sul tavolino.

Una speranza per i dipendenti