Uci, sugli schermi c’è l’addio: «Il 19 si spegneranno le luci»

La notizia della chiusura era certa da settimane, ma ora c’è anche la data definitiva. Il 19 gennaio Uci Cinemas Curno spegnerà per sempre le luci. Nessun cartello appeso all’ingresso della struttura, ma uno spot di ringraziamento realizzato dalla società e trasmesso nelle sale prima dell’inizio delle proiezioni. «Abbiamo vissuto 25 anni insieme a Curno tra film e popcorn. Su questi schermi sono passati due gladiatori e le emozioni provate in queste sale riecheggeranno per l’eternità, perché le belle storie non finiscono mai» si legge sugli schermi. «Il 19 gennaio le luci di Uci Curno si spegneranno, ma vi aspettiamo a Uci Orio per tante avventure da vivere ancora insieme» è la chiusura del messaggio: «Grazie di cuore a tutti voi».

Si svuotano le sale dopo 25 anni

La proroga della chiusura, inizialmente prevista per il giorno dell’Epifania, permetterà di andare avanti con la programmazione dei film sino al 19 gennaio, giorno, appunto, dell’ultimo appuntamento al cinema di Curno. Le sale rimarranno tutte attive fino al 6 gennaio ma dal giorno seguente dovrebbero restarne in funzione all’incirca la metà, per consentire, a turno, le operazioni di smantellamento. Dal 20 al 31 gennaio quindi anche le sale rimanenti verranno svuotate.

Un po’ come i cuori dei tanti bergamaschi che in 25 anni si sono avvicendati nel multisala per godere di ore di svago, tra risate e anche qualche lacrima, davanti a un film atteso per mesi o settimane.

La situazione dei dipendenti

Resta l’amaro in bocca anche per i dipendenti di Uci Curno, alcuni dei quali storici e presenti sin dall’apertura venticinque anni fa. Dei 20 collaboratori (di cui 10 con contratto a tempo e in scadenza), e in particolare dei 10 a tempo indeterminato, soltanto 3 infatti saranno ricollocati nella vicina struttura di Orio al Serio. Una decisione, quella della chiusura dell’attività, motivata dall’impossibilità di trovare un accordo tra Uci Italia e la proprietà dello stabilimento per ottenere un ritocco del canone d’affitto, troppo alto per i costi di gestione dell’azienda.