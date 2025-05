Addio a Enrico Baleri, il designer che ha portato il mondo a Bergamo

La fondazione di Alias

Nato ad Albino nel 1942, Baleri aveva intrapreso gli studi di architettura al Politecnico di Milano. A soli 23 anni, nel 1965, aprì a Bergamo «Baleri Designers», uno spazio d’avanguardia voluto da Dino Gavina, punto di riferimento per il design contemporaneo. Nel 1972 fondò «Pluri», centro sperimentale di design, collaborando con realtà come Flos, Gavina e Knoll. Ma la vera svolta arrivò nel 1979 con la fondazione di Alias, insieme a Carlo e Francesco Forcolini. Qui nacque la celebre «Spaghetti Chair» disegnata con Giandomenico Belotti, oggi nella collezione permanente del MoMA di New York.