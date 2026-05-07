Al cinema tra made in Italy e animazione - Ecco tutte le nuove uscite

Tra i titoli più attesi spicca «Mortal Kombat II», action fantasy diretto da Simon McQuoid e tratto dalla celebre saga videoludica. Nel cast tornano Jessica McNamee e Josh Lawson, accompagnati dalle new entry Karl Urban, Adeline Rudolph e Tati Gabrielle. Questa volta il torneo di Mortal Kombat entra finalmente al centro della storia: i guerrieri della Terra devono affrontare le forze guidate da Shao Kahn in una sfida decisiva per il destino del pianeta. Il film punta su combattimenti spettacolari e atmosfere fedeli ai videogiochi originali, elemento particolarmente apprezzato dai fan della saga.

Per il pubblico amante della musica arriva invece «Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour», film concerto dedicato alla tournée mondiale della cantante Billie Eilish e diretto da James Cameron. Attraverso immagini dal vivo e momenti dietro le quinte, il film accompagna gli spettatori nel percorso artistico e personale della popstar americana, proponendo alcune delle performance più celebri dell’ultimo tour.

Antartica – Quasi una fiaba: una scena del film Tra le produzioni italiane si segnala «Antartica – Quasi una fiaba», una commedia drammatica diretta da Lucia Calamaro, con Silvio Orlando, Barbara Ronchi, Valentina Bellè. Il film segue un gruppo di studiosi impegnati in ricerche in una base scientifica isolata in Antartide. L’arrivo della brillante e imprevedibile Maria mette però in crisi gli equilibri del gruppo e il rapporto con il capomissione Fulvio Cadorna.

Pecore sotto copertura, una scena del film Più leggera e surreale è invece la commedia «Pecore sotto copertura», diretta da Kyle Balda e tratta dal romanzo di Leonie Swann. Nel cast figurano Hugh Jackman, Emma Thompson e Nicholas Galitzine. La storia prende avvio quando un pastore viene trovato morto e il suo gregge, convinto di poter risolvere il caso grazie ai romanzi gialli ascoltati negli anni, decide di indagare. Il risultato è una commedia investigativa dal tono ironico e originale.

Ancora dal cinema italiano arriva «L’amore sta bene su tutto», commedia romantica diretta da Giampaolo Morelli, con Claudia Gerini, Paolo Calabresi, Max Tortora e Ilenia Pastorelli. Il film intreccia le storie di personaggi diversi accomunati dalla ricerca dell’amore e dalla difficoltà di trovare un equilibrio tra relazioni e vita quotidiana.

Chiude il gruppo delle novità «Illusione», produzione italiana diretta da Francesca Archibugi, film drammatico con Jasmine Trinca, Michele Riondino, Vittoria Puccini e Angelina Andrei. La storia è ambientata nella periferia di Perugia, dove la giovane moldava Rosa Lazar viene trovata ferita e in stato confusionale. A indagare sul caso sono la procuratrice Cristina Camponeschi e lo psicologo Stefano Mangiaboschi, che scoprono presto una rete di sfruttamento e traffici internazionali. Tra dramma e thriller psicologico, il film segue il mistero che avvolge la ragazza e le conseguenze emotive dell’indagine sui protagonisti.

Millennium Actress, una scena Per quanto riguarda le proiezioni speciali, dall’11 al 13 maggio torna in sala «Millennium Actress», capolavoro animato diretto da Satoshi Kon. L’anime mostra la storia di una leggendaria attrice giapponese attraverso i ricordi della sua carriera e della sua vita privata, mescolando cinema, memoria e immaginazione in uno dei titoli più amati dell’animazione giapponese contemporanea.