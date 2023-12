Alla biblioteca Mai il calendario artistico dedicato a Pinocchio

La storia del burattino più famoso del mondo è un classico intramontabile, mix di azione e fantasia. «Le avventure di Pinocchio», romanzo di Carlo Collodi pubblicato sul «Giornale per i bambini» dal 1881 e stampato in volume due anni dopo, ha riscosso successo tra generazioni di bambini. Ed è proprio dalla prima edizione a colori del 1911, edita da Bemporad con i disegni di Attilio Mussino, forse l’illustratore più celebre di Pinocchio, che l’Associazione Amici della Biblioteca Angelo Mai ha tratto le immagini che accompagneranno i bergamaschi per tutto il 2024.

Nato per valorizzare il patrimonio della Biblioteca Civica Mai, il calendario artistico è stato presentato ieri nel Salone Furietti della Biblioteca di Città Alta, gremito per l’occasione. «Un momento di festa pre natalizia, in cui voglio ringraziare la città per la calda accoglienza nei miei confronti - ha spiegato Cristiana Iommi, neo direttrice della Biblioteca -. Il calendario porterà il patrimonio della Biblioteca nelle case dei bergamaschi». Come da tradizione l’Associazione ha offerto alla cittadinanza un concerto augurale previsto in due distinti momenti: dapprima si è esibito il Coro di tromboni del neonato Politecnico delle Arti, diretto dal maestro Ermes Giussani, con brani natalizi, a seguire il duo Mazzoleni, composto da Marco al violino e Sebastiano al pianoforte, con repertori natalizi e musica per il grande cinema.