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Cultura e Spettacoli / Bergamo Città Giovedì 01 Ottobre 2026

Alla Gamec di Bergamo fino al 24 gennaio «1000 Tears», prima personale di Selman in Italia

LA MOSTRA. Nata nel 1991 a Bihac, in Bosnia ed Erzegovina, in una famiglia rom, l’artista lavora con linguaggi diversi.

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Redazione Web
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Alla Gamec di Bergamo fino al 24 gennaio «1000 Tears», prima personale di Selman in Italia
Selma Selman
(Foto di Frau)

Bergamo

Da mercoledì 30 settembre fino al 24 gennaio, nello «Spazio zero» della Gamec è in mostra «1000 Tears», prima personale di Selma Selman in Italia. Nata nel 1991 a Bihac, in Bosnia ed Erzegovina, in una famiglia rom, l’artista lavora con linguaggi diversi: «Ma dimenticate la mia identità - dice - e pensate a me come a un’artista. Come artista ho il diritto di usare l’arte nel modo in cui voglio e di cui ho bisogno. Per me l’arte è uno strumento per comunicare con le persone».

Il suo lavoro parte «dall’enorme discriminazione che ancora subiscono i rom in Italia». E l’artista si chiede: «Come posso continuare a parlare delle persone a cui appartengo e, nello stesso tempo, interrogare qualcosa che credo appartenga a tutti noi, cioè il dolore? Come può il dolore trasformarsi in resistenza? E come può questa resistenza trasformarsi in speranza?».

La famiglia al centro

L’inizio di questo lavoro è una foto di famiglia del 1993, durante la guerra in Bosnia ed Erzegovina, quando Selman ha due anni. Per la mostra, è tornata a cercare le persone ritratte e da quell’immagine sono nati nuovi disegni, che vanno oltre lo scatto: mani che si stringono, proteggono, guidano, o mani che impugnano un kalashnikov. Da generazioni la famiglia dell’artista lavora nel recupero e commercio dei rottami e quel sapere entra nell’arte: cofani e lamiere conservano graffi e ammaccature e diventano superfici pittoriche. Il rottame non nasconde ciò che è stato, e neppure il passato.

«Crossing the blue bridge»

Il film «Crossing the blue bridge» nasce da una cicatrice: nel 1994, durante la guerra, l’area di Bihac era stretta nel conflitto. Durante un cessate il fuoco, la madre attraversò con le figlie il ponte di Bihac, ricoperto di cadaveri e carcasse di cani. Con una mano cercava di coprire gli occhi della figlia maggiore, con l’altra reggeva le provviste. Trent’anni dopo l’artista torna sul ponte e ripercorre i passi della madre. Nel film è di spalle, diretta verso qualcosa che non vediamo e da cui sembra insieme fuggire. Il trauma abita ancora lo sguardo.

«Dear Omer»

E poi c’è Omer. Dal 2021 Selman gli scrive e in occasione di questa mostra presenta il libro d’artista «Dear Omer», che raccoglie 140 lettere. Chi sia resta un segreto: «Omer è una persona che esiste e non esiste nello stesso tempo. È un uomo che è il peggiore e il migliore. È un uomo che non è mai qui, ma al quale continuo a scrivere nella speranza che capisca». Scrivere per l’artista è una deliberata scelta di scomodità. Cresciuta parlando romani, poi il bosniaco e altre lingue, racconta di vivere «in un limbo, in una bolla di molte identità». Ma la scomodità, per Selman, sembra essere prima che un risultato, un metodo: «Quando, come artista, ti senti troppo a tuo agio con quello che fai, devi metterti in una posizione scomoda».

E qui si apre il secondo nodo di «1000 Tears», la speranza: si inserisce infatti nel programma «Pedagogia della speranza» della Gamec. Non una speranza che consola, pacifica o addolcisce il dolore. Sperare diventa fare i conti con ciò che è stato e rifiutare che stabilisca ciò che sarà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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