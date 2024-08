Alla scoperta di Casa Suardi, una mostra dal 26 agosto

Da lunedì 26 agosto, presso gli spazi espositivi di Casa Suardi, prende avvio la mostra “Porte aperte in Casa Suardi”, che ha lo scopo di presentare al pubblico una parte della documentazione inerente l’utilizzo del complesso denominato Casa Suardi, tratta dall’Archivio storico del Comune di Bergamo e dalle raccolte iconografiche della Biblioteca Angelo Mai. Casa Suardi ha ospitato infatti una delle carceri cittadine (dal XIV sino a metà del XIX sec.) e gli uffici giudiziari che si sono susseguiti sotto i diversi regimi sino agli anni ’20 del ‘900.

La mostra

L’esposizione, che sarà visitabile durante gli orari di apertura al pubblico della sede fino al 21 settembre, si propone di illustrare alcuni aspetti meno noti riguardanti queste istituzioni: dalle spese sostenute dai carcerati per avere a disposizione un letto con lenzuola, all’attenzione prestata alla salute fisica e morale dei detenuti; dalle evasioni riuscite, agli interventi di ampliamento e migliorie promossi dal podestà Alvise Contarini. Con riferimento agli istituti giudiziari, la documentazione testimonia la costante riorganizzazione degli spazi in risposta alle contingenze del momento e alle mutate esigenze del sistema giudiziario. Una breve esposizione di saggi, funzionali ad illustrare la documentazione esposta, intende fornire una prima traccia per quanti desiderino approfondire i temi trattati.