Amici 26, la bergamasca Charli Rossini conquista il pubblico e vince il televoto

Charli arriva al cuore degli spettatori e scala la classifica del gradimento conquistando anche il televoto. Dopo l’esibizione nel daytime di Amici 26 lunedì, nel pomeriggio di martedì 10 novembre al termine della puntata è stato condiviso con i ragazzi il risultato del televoto che ha premiato la ballerina bergamasca: Charli (Carlotta) Rossini ha vinto con il 62,39% di preferenze, davanti al collega Riccardo. Per la sezione canto, primo posto per Saitta, secondo Nicolò e terzi i Jed. «Sono felice - ha detto la ballerina dopo aver scoperto il risultato - grazie a tutti».

Nella fascia pomeridiana, condotta lunedì da Lorella Cuccarini, Charli, dopo la grintosa prova che l’ha vista protagonista domenica e che le è valso un secondo posto nella gara di ballo, lunedì si è esibita con una nuova coreografia sulle note di «Io, me e altri guai» di Rose Villain. Prova che ha conquistato il pubblico che ha scelto di votare per lei

Tanti i commenti positivi sui social per le esibizioni della giovane: «Per avere 17 anni è spettacolare», «Brilla sempre di più», «Meravigliosa, quanta energia» e i complimenti per le linee pulite e la bravura. Non mancano anche i confronti con le ballerine delle edizioni passate e qualche critica.