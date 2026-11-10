Amici 26, la bergamasca Charli Rossini conquista il pubblico e vince il televoto
IL TALENT. La ballerina 17enne ottiene il 62,39% delle preferenze e supera Riccardo. Applausi e complimenti sui social per le sue esibizioni.Lettura meno di un minuto.
Charli arriva al cuore degli spettatori e scala la classifica del gradimento conquistando anche il televoto. Dopo l’esibizione nel daytime di Amici 26 lunedì, nel pomeriggio di martedì 10 novembre al termine della puntata è stato condiviso con i ragazzi il risultato del televoto che ha premiato la ballerina bergamasca: Charli (Carlotta) Rossini ha vinto con il 62,39% di preferenze, davanti al collega Riccardo. Per la sezione canto, primo posto per Saitta, secondo Nicolò e terzi i Jed. «Sono felice - ha detto la ballerina dopo aver scoperto il risultato - grazie a tutti».
Nella fascia pomeridiana, condotta lunedì da Lorella Cuccarini, Charli, dopo la grintosa prova che l’ha vista protagonista domenica e che le è valso un secondo posto nella gara di ballo, lunedì si è esibita con una nuova coreografia sulle note di «Io, me e altri guai» di Rose Villain. Prova che ha conquistato il pubblico che ha scelto di votare per lei
Tanti i commenti positivi sui social per le esibizioni della giovane: «Per avere 17 anni è spettacolare», «Brilla sempre di più», «Meravigliosa, quanta energia» e i complimenti per le linee pulite e la bravura. Non mancano anche i confronti con le ballerine delle edizioni passate e qualche critica.
Cambio di programmazione per Amici 26 che torna eccezionalmente sabato 14 al posto di domenica, dalle 14.20. Mentre resta confermato l’appuntamento con il daytime in settimana, dalle 16.25, sempre su Canale 5. Su wittytv.it è possibile rivedere tutte le puntate.
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