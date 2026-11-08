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Cultura e Spettacoli / Bergamo Città Domenica 08 Novembre 2026

Amici 26, la bergamasca Charli Rossini conquista il secondo posto nella gara di ballo

IL TALENT. Nuova prova convincente per la ballerina bergamasca, applaudita da Garrison Rochelle e Ambra Angiolini. Davanti a lei soltanto Benedetta.

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Antonella Savoldelli
Antonella Savoldelli
Amici 26, la bergamasca Charli Rossini conquista il secondo posto nella gara di ballo
Amici 26, la bergamasca Charli Rossini conquista il secondo posto nella gara di ballo

Continua il percorso di crescita nel talent di canale 5 «Amici 26» per la ballerina bergamasca Charli Rossini che oggi (domenica 8 novembre 2026) si è esibita in una coreografia sulle note di «16 Shots» della rapper britannica Stefflon Don. Ancora una volta a giudicarla è stato il coreografo e ballerino Garrison Rochelle: «Ho visto grinta, precisione, una coreografia e una qualità dei movimenti interessante» ha detto Garrison. Positivo il lavoro fatto in settimana per la responsabile artistica Ambra Angiolini. «Sono convinta che questa settimana tu abbia capito come usare la sala prove con le tue maestre» ha detto Ambra ringraziando Charli per l’esibizione.

Secondo posto per Charli nella classifica della gara di ballo dietro a Benedetta e davanti a Riccardo e Lollo. A quest’ultimo è toccata una sfida immediata poi vinta. Per la classifica della gara di canto primi a pari merito Shari e Tìaso poi Aura e ultimi Andrea Heros e Kashmere che andranno in sfida. Rudy Zerbi sta valutando invece il banco di Paulo e ha presentato un nuovo possibile concorrente. In puntata anche la sfida di pattinaggio per Alex che ha difeso il suo banco e la conferma della maglia per il ballerino Riccardo. Ospite speciale oggi la cantante Angelina Mango. Domani (lunedì) nel daytime vi saranno le esibizioni di alcuni concorrenti valide per il televoto.

Amici 26 torna sabato 14 novembre (non domenica) dalle 14 mentre dal lunedì al venerdì dalle 16.25 sempre su Canale 5. Su wittytv.it è possibile rivedere le puntate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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