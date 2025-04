Amici, Chiamamifaro passa il turno con «Leone». E spunta anche Riccardo Zanotti

Gli allievi si sfidano a colpi di canto e danza e, esibizione dopo esibizione, il livello qualitativo generale aumenta in modo esponenziale. Nel corso della serata, la sconfitta della squadra Zerbi-Celentano nella seconda manche ha mandato al ballottaggio la bergamasca Chiamamifaro.

La cantautrice è però riuscita subito ad uscire da questa situazione spinosa e a mantenere salda la sua presenza nello show esibendosi con il suo nuovo singolo «Leone», il terzo brano pubblicato da Angelica durante la sua permanenza in trasmissione e disponibile dal 1 aprile sulle principali piattaforme streaming.

«Leone» il nuovo brano di Chiamamifaro

Per quanto riguarda l’esecuzione, lo stile del brano non si è discostato molto da ciò che il pubblico aveva già potuto sentire nella presentazione avvenuta ad inizio marzo durante una delle ultime puntate domenicali di «Amici». Chiamamifaro non è però l’unica rappresentante della musica bergamasca ad essere apparsa durante la serata.