Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Domenica 11 Gennaio 2026

«Amici», complimenti a Opi ma il bergamasco non è soddisfatto

VISTO IN TV. Continua l’esperienza in trasmissione di Opi, alias Simone Opini, 24 anni di Bonate Sopra in gara nella sezione Canto.

Paolo Confalonieri
Paolo Confalonieri
Simone Opini, in arte Opi, mentre canta ad «Amici»
Simone Opini, in arte Opi, mentre canta ad «Amici»

Bonate Sopra

Dopo le vacanze di Natale è ricominciato domenica 11 gennaio il pomeriggio in compagnia del talent show «Amici» di Maria De Filippi, su Canale 5. Continua l’esperienza in trasmissione di Opi, alias Simone Opini, 24 anni di Bonate Sopra in gara nella sezione Canto.

Per lui quelli appena trascorsi sono stati giorni impegnativi e turbolenti, poiché nell’ultima puntata si era visto aggiudicare la maglia rossa della sfida. Ma strada facendo la situazione è cambiata e domenica Opi ha affrontato la valutazione dei prof Anna Pettinelli (la sua coach), Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini al posto di quella di ospiti esterni. Questo poiché si avvicina il passaggio di «Amici» nella programmazione serale di Mediaset.

Opi non soddisfatto

Il bergamasco ha proposto la cover di «Oceani e tsunami» portandosi a casa i complimenti di Anna Pettinelli, pur se non soddisfatto della performance. Lo ha ribadito anche dopo l’esito della gara, con Michele in testa alla classifica e nelle parti basse proprio Opi e Valentina. Ultimo è risultato Lorenzo. Ma Opi, pur schivando la felpa della sfida, ha continuato a ribadire la sua insoddisfazione: «Meritavo io la maglia rossa».

Da segnalare nella 14ª puntata alcune novità tra gli allievi di «Amici»: per il Canto la prof Pettinelli ha eliminato Flavia (che aveva iniziato le vacanze come Opi in maglia rossa, per poi essere entrambi riammessi in gara), mentre nel Ballo Anna è stata eliminata nella sfida da Kiara.

