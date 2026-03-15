Amici, grande emozione per il serale che attende Opi e Caterina

Come detto ci sono due orobici pronti per la puntata serale: Opi, alias Simone Opini, 24 anni di Bonate Sopra, e Caterina Lumina, 22, originaria di Bergamo e ora trapiantata a Minorca (Spagna). Insieme al bergamasco ci sono gli altri cantanti Gard e Valentina, oltre ai ballerini Alessio e Kiara. Con Caterina, sempre per il Canto Elena, Plasma e Riccardo, oltre ad Antonio, Emiliano e Nicola nel Ballo. Terza squadra è quella capitanata da Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, composta da Alex e Simone come ballerini, Angie, Lorenzo e Michele come cantanti.