Amici, grande emozione per il serale che attende Opi e Caterina
VISTO IN TV. Opi con i prof Anna Pettinelli ed Emanuel Lo, Caterina Lumina con i coach Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Sono state ufficializzate le squadre, nella puntata di domenica 15 marzo su Canale 5, per i 17 ragazzi tra ballerini e cantanti in gara nel talent di Maria De Filippi «Amici».
Come detto ci sono due orobici pronti per la puntata serale: Opi, alias Simone Opini, 24 anni di Bonate Sopra, e Caterina Lumina, 22, originaria di Bergamo e ora trapiantata a Minorca (Spagna). Insieme al bergamasco ci sono gli altri cantanti Gard e Valentina, oltre ai ballerini Alessio e Kiara. Con Caterina, sempre per il Canto Elena, Plasma e Riccardo, oltre ad Antonio, Emiliano e Nicola nel Ballo. Terza squadra è quella capitanata da Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, composta da Alex e Simone come ballerini, Angie, Lorenzo e Michele come cantanti.
Sono stati i ragazzi, stavolta, a fare da pubblico nella puntata dal titolo «Amici verso il Serale» presentata da Giulia Pauselli, ballerina arrivata seconda nella Danza nella decima edizione del programma. Poi canti e balli liberatori, quindi sono andati alla scoperta dello studio che da sabato 21 (ore 21,20) regalerà loro altre emozioni. Resta confermato l’appuntamento quotidiano del daytime alle 16,25 su Canale 5.
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