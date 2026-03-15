Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città Domenica 15 Marzo 2026

Amici, grande emozione per il serale che attende Opi e Caterina

VISTO IN TV. Opi con i prof Anna Pettinelli ed Emanuel Lo, Caterina Lumina con i coach Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Sono state ufficializzate le squadre, nella puntata di domenica 15 marzo su Canale 5, per i 17 ragazzi tra ballerini e cantanti in gara nel talent di Maria De Filippi «Amici».

Paolo Confalonieri
Paolo Confalonieri
Ecco i ragazzi che da sabato parteciperanno al Serale di Amici, tra loro anche Opi di Bonate Sopra e Caterina Lumina di Bergamo
Ecco i ragazzi che da sabato parteciperanno al Serale di Amici, tra loro anche Opi di Bonate Sopra e Caterina Lumina di Bergamo

Come detto ci sono due orobici pronti per la puntata serale: Opi, alias Simone Opini, 24 anni di Bonate Sopra, e Caterina Lumina, 22, originaria di Bergamo e ora trapiantata a Minorca (Spagna). Insieme al bergamasco ci sono gli altri cantanti Gard e Valentina, oltre ai ballerini Alessio e Kiara. Con Caterina, sempre per il Canto Elena, Plasma e Riccardo, oltre ad Antonio, Emiliano e Nicola nel Ballo. Terza squadra è quella capitanata da Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, composta da Alex e Simone come ballerini, Angie, Lorenzo e Michele come cantanti.

Caterina Lumina, 22, originaria di Bergamo e ora trapiantata a Minorca
Caterina Lumina, 22, originaria di Bergamo e ora trapiantata a Minorca
Opi, alias Simone Opini, 24 anni di Bonate Sopra
Opi, alias Simone Opini, 24 anni di Bonate Sopra

Sono stati i ragazzi, stavolta, a fare da pubblico nella puntata dal titolo «Amici verso il Serale» presentata da Giulia Pauselli, ballerina arrivata seconda nella Danza nella decima edizione del programma. Poi canti e balli liberatori, quindi sono andati alla scoperta dello studio che da sabato 21 (ore 21,20) regalerà loro altre emozioni. Resta confermato l’appuntamento quotidiano del daytime alle 16,25 su Canale 5.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
Televisione
musica
danza
Tempo libero
Vacanze
Caterina Lumina
Anna Pettinelli
rudy zerbi
Alessandra Celentano
Canale 5