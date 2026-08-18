«Amici», Opi rivela: «Dopo il programma ho fatto l’imbianchino»

Dopo «Amici», il cantante bergamasco Opi è tornato a fare l’imbianchino. Il giovane di Bonate Sopra Simone Opini, concorrente dell’ultima edizione del popolare talent show di Mediaset, è stato ospite del podcast «Dimmi di te», condotto da Lorella Cuccarini, in cui ha raccontato la sua «nuova» vita dopo il programma.

«Dico una cosa e ne vado molto fiero. Sono tornato a fare l’imbianchino una settimana dopo il programma perché mi servivano 100 euro per comprare l’autotune da portarmi ai live», ha rivelato Opi, «quindi mi sono detto: “Com’è che faccio a prendermeli?”. Era il modo più veloce e poi ho dato una mano anche a papà perché sta lavorando gli ultimi anni prima di andare in pensione» riporta anche l’agenzia Adnkronos.