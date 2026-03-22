Amici, finita l’avventura per Opi. Ancora in gara Caterina
VISTO IN TV. Il bergamasco eliminato ma «con grande onore». Il commento della giuria e il supporto di Maria De Filippi per il giovane di Bonate Sopra.
È stato il primo dei ragazzi a lasciare il Serale di «Amici», sabato dopo la prima sfida, ma lo ha fatto – parola di giudici e coach – con grande onore. È toccato a Opi, il cantante di 24 anni di Bonate Sopra che era in gara fin dall’inizio del talent, inaugurare la serie di eliminazioni della fase finale del programma di Canale 5.
A consolarla per prima Maria De Filippi che da sempre lo ha appoggiato
Gigi D’Alessio – giudice insieme ad Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario – ha riconosciuto subito il merito di quanto fatto a Simone Opini, l’imbianchino che durante la sua permanenza nella scuola di canto ha di sicuro lasciato il segno nel pubblico, nei compagni e negli insegnanti. Lo ha sottolineato pure la sua coach Anna Pettinelli, nonostante la condivisione di un percorso difficile e i ripetuti screzi di questi mesi. E poi la padrona di casa, Maria De Filippi, che ha sempre dimostrato una vicinanza al talento orobico e l’altra sera è stata lei a consolarlo per prima.
«Vedo in lui una grandissima fame per questo lavoro ed è un motore importante. Sono convinta che diventerà qualcosa perché è troppo determinato»
«So quanto ti dispiace e quanto ci tenevi – ha detto la conduttrice a Opi subito dopo il verdetto del duello con Valentina (la squadra di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini aveva sfidato i cantanti di Anna Pettinelli ed Emanuel Lo) –. Succede: è un programma televisivo, ogni settimana ci sono eliminazioni. Però non è niente di definitivo nella vita». Anche la riflessione a caldo di Anna Pettinelli è stata un tributo non di circostanza: «Vedo in lui una grandissima fame per questo lavoro ed è un motore importante. Sono convinta che diventerà qualcosa perché è troppo determinato. Vorrei che tutti coloro che fanno musica in Italia ne avessero almeno la metà. È un motore troppo importante e lui ce l’ha».
«I no aiutano a crescere»
Gigi D’Alessio ci ha messo anche un po’ della sua esperienza personale: «Non sei ancora pronto al 100 per cento, ma fidati di me: i no aiutano a crescere. Te lo dice uno che nella vita non ha mai vinto niente, ma che canta da trent’anni. Ti puoi migliorare e devi studiare, perché così ti si apre un mondo davanti. Questa ad “Amici” è una stazione di partenza, non di arrivo».
Uscito Opi, ad «Amici» i colori bergamaschi continuano a essere rappresentanti. Resta infatti in gara Caterina Lumina, 22 anni, che dal nostro capoluogo si è trasferita a Minorca, in Spagna. Lei è nella squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, sabato sera ha cantato «Malavita» con Elena, hanno perso il duello con Valentina e Gard, ma al ballottaggio per l’eliminazione ci sono finiti i ballerini, fase che è costata cara ad Antonio. Con Michele (cantante delle coach Cuccarini-Peparini) si è completato il quadro degli esclusi dopo la prima puntata.
Così, i 17 talenti arrivati fino all’appuntamento del sabato sera di «Amici» ora sono diventati 14 e continueranno a raccontarsi pure nel daytime delle 16,25 su Canale 5. Una vetrina non da poco, anzi, un autentico trampolino di lancio per farsi conoscere. Pure adesso che per Opi (ma vale anche per Michele e lo stesso ballerino Antonio) i riflettori del programma di Maria De Filippi si sono spenti: venerdì escono su tutti i digital store i loro inediti.
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