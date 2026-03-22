Amici, finita l’avventura per Opi. Ancora in gara Caterina

È stato il primo dei ragazzi a lasciare il Serale di «Amici», sabato dopo la prima sfida, ma lo ha fatto – parola di giudici e coach – con grande onore. È toccato a Opi, il cantante di 24 anni di Bonate Sopra che era in gara fin dall’inizio del talent, inaugurare la serie di eliminazioni della fase finale del programma di Canale 5.

A consolarla per prima Maria De Filippi che da sempre lo ha appoggiato Gigi D’Alessio – giudice insieme ad Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario – ha riconosciuto subito il merito di quanto fatto a Simone Opini, l’imbianchino che durante la sua permanenza nella scuola di canto ha di sicuro lasciato il segno nel pubblico, nei compagni e negli insegnanti. Lo ha sottolineato pure la sua coach Anna Pettinelli, nonostante la condivisione di un percorso difficile e i ripetuti screzi di questi mesi. E poi la padrona di casa, Maria De Filippi, che ha sempre dimostrato una vicinanza al talento orobico e l’altra sera è stata lei a consolarlo per prima.

«Vedo in lui una grandissima fame per questo lavoro ed è un motore importante. Sono convinta che diventerà qualcosa perché è troppo determinato» «So quanto ti dispiace e quanto ci tenevi – ha detto la conduttrice a Opi subito dopo il verdetto del duello con Valentina (la squadra di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini aveva sfidato i cantanti di Anna Pettinelli ed Emanuel Lo) –. Succede: è un programma televisivo, ogni settimana ci sono eliminazioni. Però non è niente di definitivo nella vita». Anche la riflessione a caldo di Anna Pettinelli è stata un tributo non di circostanza: «Vedo in lui una grandissima fame per questo lavoro ed è un motore importante. Sono convinta che diventerà qualcosa perché è troppo determinato. Vorrei che tutti coloro che fanno musica in Italia ne avessero almeno la metà. È un motore troppo importante e lui ce l’ha».

«I no aiutano a crescere»

Opi durante la trasmissione di sabato sera su Canale 5 Gigi D’Alessio ci ha messo anche un po’ della sua esperienza personale: «Non sei ancora pronto al 100 per cento, ma fidati di me: i no aiutano a crescere. Te lo dice uno che nella vita non ha mai vinto niente, ma che canta da trent’anni. Ti puoi migliorare e devi studiare, perché così ti si apre un mondo davanti. Questa ad “Amici” è una stazione di partenza, non di arrivo».

Uscito Opi, ad «Amici» i colori bergamaschi continuano a essere rappresentanti. Resta infatti in gara Caterina Lumina, 22 anni, che dal nostro capoluogo si è trasferita a Minorca, in Spagna. Lei è nella squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, sabato sera ha cantato «Malavita» con Elena, hanno perso il duello con Valentina e Gard, ma al ballottaggio per l’eliminazione ci sono finiti i ballerini, fase che è costata cara ad Antonio. Con Michele (cantante delle coach Cuccarini-Peparini) si è completato il quadro degli esclusi dopo la prima puntata.