Amici, settimana difficile per la bergamasca Charli: ultima nella gara di ballo - Video

La giovane ballerina bergamasca ha danzato sulle note di Désolée della rapper Anna, trasmettendo come sempre grande energia ma senza convincere la giudice, l’ex ballerina e docente Oriella Dorella che le ha riservato comunque dei complimenti. «Ha un bellissimo movimento: molto forte, molto potente, anche le posizioni sono molto definite» ha commentato Oriella Dorella che le ha preferito però gli altri ballerini, prima su tutti Benedetta. «Sta facendo un bel lavoro e percorso» ha precisato Ambra Angiolini, referente artistica di Charli ad Amici, ricordando anche il lavoro fatto in studio questa settimana.