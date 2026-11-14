Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città Sabato 14 Novembre 2026

Amici, settimana difficile per la bergamasca Charli: ultima nella gara di ballo - Video

VISTO IN TV. La ballerina bergamasca non convince Oriella Dorella e chiude la classifica. Nessuna sfida, ma una penalizzazione nella prossima puntata.

Lettura meno di un minuto.
Antonella Savoldelli
Antonella Savoldelli

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Amici, settimana difficile per la bergamasca Charli: ultima nella gara di ballo - Video
La ballerina bergamasca Charli in tv, durante Amici

Settimana complessa per Charli che sabato 14 novembre si è esibita in puntata ad Amici 26 classificandosi purtroppo in ultima posizione nella gara di ballo. Nessuna sfida per lei ma solo una penalizzazione nella prossima puntata.

La giovane ballerina bergamasca ha danzato sulle note di Désolée della rapper Anna, trasmettendo come sempre grande energia ma senza convincere la giudice, l’ex ballerina e docente Oriella Dorella che le ha riservato comunque dei complimenti. «Ha un bellissimo movimento: molto forte, molto potente, anche le posizioni sono molto definite» ha commentato Oriella Dorella che le ha preferito però gli altri ballerini, prima su tutti Benedetta. «Sta facendo un bel lavoro e percorso» ha precisato Ambra Angiolini, referente artistica di Charli ad Amici, ricordando anche il lavoro fatto in studio questa settimana.

Dopo il secondo posto domenica scorsa e la vittoria al televoto lunedì, in settimana, Charli ha accettato la proposta della Celentano, una complessa coreografia di modern. Dopo tre giorni di lavoro in sala, venerdì Charli, confrontandosi anche con Ambra, ha chiesto alla maestra Celentano di poter avere una settimana in più per lavorare meglio sulla coreografia. Proposta che è stata accettata dall’insegnante per la maturità e serietà della ragazza nel riconoscere le sue difficoltà.

Amici ’26 torna domenica prossima sempre alle ore 14 su Canale 5. Da lunedì a venerdì alle 16.25 è possibile seguire il daytime.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Televisione
Arte, cultura, intrattenimento
Gente, Persone
Sociale
Amici