Amici, settimana difficile per la bergamasca Charli: ultima nella gara di ballo - Video
VISTO IN TV. La ballerina bergamasca non convince Oriella Dorella e chiude la classifica. Nessuna sfida, ma una penalizzazione nella prossima puntata.Lettura meno di un minuto.
Settimana complessa per Charli che sabato 14 novembre si è esibita in puntata ad Amici 26 classificandosi purtroppo in ultima posizione nella gara di ballo. Nessuna sfida per lei ma solo una penalizzazione nella prossima puntata.
La giovane ballerina bergamasca ha danzato sulle note di Désolée della rapper Anna, trasmettendo come sempre grande energia ma senza convincere la giudice, l’ex ballerina e docente Oriella Dorella che le ha riservato comunque dei complimenti. «Ha un bellissimo movimento: molto forte, molto potente, anche le posizioni sono molto definite» ha commentato Oriella Dorella che le ha preferito però gli altri ballerini, prima su tutti Benedetta. «Sta facendo un bel lavoro e percorso» ha precisato Ambra Angiolini, referente artistica di Charli ad Amici, ricordando anche il lavoro fatto in studio questa settimana.
Dopo il secondo posto domenica scorsa e la vittoria al televoto lunedì, in settimana, Charli ha accettato la proposta della Celentano, una complessa coreografia di modern. Dopo tre giorni di lavoro in sala, venerdì Charli, confrontandosi anche con Ambra, ha chiesto alla maestra Celentano di poter avere una settimana in più per lavorare meglio sulla coreografia. Proposta che è stata accettata dall’insegnante per la maturità e serietà della ragazza nel riconoscere le sue difficoltà.
Amici ’26 torna domenica prossima sempre alle ore 14 su Canale 5. Da lunedì a venerdì alle 16.25 è possibile seguire il daytime.
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