Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Giovedì 27 Novembre 2025

Amori, fragilità e animazione al cinema nel weekend

IN SALA. Il nuovo fine settimana al cinema propone un misto di produzioni autoriali, pellicole italiane e animazione.

Giorgia Pollastri
Giorgia Pollastri
Un fotogramma di «Breve storia d’amore»
Un fotogramma di «Breve storia d’amore»

Bergamo

Tra i titoli più attesi c’è «Die My Love», diretto da Lynne Ramsay: si tratta di un dramma psicologico con protagonista Jennifer Lawrence nel ruolo di Grace, una giovane madre che, in una zona remota del Montana, cerca di superare la depressione post-parto e la fragilità del proprio equilibrio mentale. Al fianco di Lawrence, nel cast anche Robert Pattinson, LaKeith Stanfield, Sissy Spacek e Nick Nolte. Il film, tratto dal romanzo di Ariana Harwicz, ha esordito al Festival di Cannes 2025 in concorso per la Palma d’Oro ed è arrivato in Italia con grande attesa, anche grazie alla delicatezza con cui Ramsay affronta temi difficili come isolamento, maternità e salute mentale.

Sul versante italiano in sala c’è «Breve storia d’amore», opera prima della regista Ludovica Rampoldi. Il film racconta le vite intrecciate di due coppie – una di trentenni, una di cinquantenni – che si trovano coinvolte in una relazione clandestina che risveglia paure, desideri e conflitti interiori. Con un cast guidato da Pilar Fogliati, Adriano Giannini, Andrea Carpenzano e Valeria Golino, il film è un’intensa riflessione sulle fragilità e contraddizioni dei legami umani. Presentato quest’anno alla Festa del Cinema di Roma, «Breve storia d’amore» è stato accolto come un debutto registico maturo e coraggioso, capace di mostrare la complessità dei sentimenti con uno sguardo sobrio e realistico.

Chi cerca invece una commedia leggera può buttarsi su «Oi vita mia», il nuovo film del duo comico pugliese Pio e Amedeo, al loro debutto alla regia. Nel film Pio e Amedeo interpretano due amici costretti da circostanze insolite a vivere sotto lo stesso tetto: uno gestisce una comunità di recupero per ragazzi, l’altro una casa di riposo. Tra giovani ribelli, anziani «smemorati», problemi quotidiani e gag, nasce una commedia che mescola caos, ironia e umanità. Con loro nel cast figura anche il veterano Lino Banfi.

Uno scatto tratto da «Die My Love»
Uno scatto tratto da «Die My Love»
(Foto di Fabiana Tinaglia)

Infine, per le famiglie e per gli appassionati di animazione arriva «Zootropolis 2», diretto da Jared Bush, Byron Howard e Rich Moore. Torna la coniglietta detective Judy Hopps e la volpe astuta Nick Wilde, alle prese con un nuovo caso: l’arrivo a Zootropolis di un misterioso rettile, che sconvolge l’equilibrio della città animale. Il film combina avventura, commedia e messaggi di inclusione, proprio come il primo capitolo.

Accanto alle nuove uscite, la programmazione del weekend include anche un appuntamento speciale: il documentario «Caravaggio a Roma: il viaggio del Giubileo – La grande arte del cinema 2025/2026» sarà in sala dall’1 al 3 dicembre. Un’occasione per gli amanti dell’arte e della storia di approfondire la figura del grande pittore e il contesto culturale del Giubileo, grazie a immagini restaurate e contributi critici.

Scopri qui la programmazione completa dei cinema bergamaschi

