Anniversari: da Kant a Munch, quante ricorrenze nel 2024

L’anno nuovo è arrivato, ma quelli vecchi sono sempre con noi. E anche il 2024 – bisestile – porta con sé un elenco di nomi da ricordare, se non da celebrare. Centenari, cinquantenari, decennali, ci faranno compagnia lungo i prossimi dodici mesi con i loro protagonisti che troveremo in bella mostra sulle copertine delle novità in libreria, sullo schermo, nei titoli di convegni o di articoli sui giornali.

Ricorrenze che alimenteranno appuntamenti in tutta Italia e potranno favorire approfondimenti e riscoperte. E, in qualche caso, saranno celebrate sottotraccia o rimosse, perché la gestione della memoria è una cosa seria. Qui, con scontate omissioni, proviamo a indicare i nomi che ricorderemo prossimamente. Prima di stilare un elenco, alcuni punti fermi. Nell’ambito della nostra storia, sicuramente da celebrare don Peppe Diana, il prete ucciso dalla camorra trent’anni fa a Casal di Principe, il 19 marzo, e Giacomo Matteotti, il deputato socialista ucciso cent’anni fa da una squadraccia fascista, il 10 giugno.

Con loro ricordiamo il centenario della nascita – l’11 marzo – di Franco Basaglia, il grande riformatore della disciplina psichiatrica in Italia che ha insegnato ad accettare la follia come si accetta la ragione e – il 28 giugno – di Danilo Dolci, detto il Gandhi italiano, sociologo, educatore. Passiamo dunque alla nostra rassegna, da attraversare per ambiti di interesse. Fra i centenari più antichi troviamo quello di Marco Polo, lo scopritore di tanti mondi lontani raccontati nel «Milione», a settecento anni dalla morte, l’8 gennaio: Venezia si accinge a celebrarne la ricorrenza con parecchie iniziative che avranno punto di riferimento Palazzo Ducale con una grande mostra. A seguire, i cinquecento anni che ci separano dalla morte, il 24 dicembre, di Vasco da Gama, l’esploratore portoghese primo europeo a raggiungere le coste indiane via mare, circumnavigando il continente africano.

Passando al mondo filosofico, ma soprattutto letterario, la lista si fa lunga. Imperdibile il terzo centenario della nascita di una delle figure più importanti della filosofia di ogni tempo: Immanuel Kant, nato il 22 aprile 1724 nell’allora città prussiana di Königsberg.

FRANZ KAFKA Anniversari della Rilevante il bicentenario – l’8 gennaio – del romanziere e drammaturgo britannico Wilkie Collins. Centocinquant’anni fa, l’1 febbraio, nasceva a Vienna un altro drammaturgo: Hugo Von Hofmannsthal. Centenari tondi sono quelli della morte del grande scrittore boemo Franz Kafka, il 3 giugno; di Joseph Conrad, pure notevole prosatore, di origini polacche poi naturalizzato britannico, deceduto il 3 agosto; e del Premio Nobel Anatole France, famoso più da vivo che da morto, il 12 ottobre. Altro centenario letterario, questa volta della nascita – il 30 settembre – quello del romanziere e sceneggiatore americano Truman Capote.

Cinquant’anni fa, a Roma morivano l’11 giugno Julius Evola, punto di riferimento del sovranismo internazionale, e il 17 agosto Aldo Palazzeschi. Trent’anni fa, anche l’addio di Charles Bukowski, il 9 marzo. Dieci anni fa, invece, il 17 aprile mancava Gabriel García Márquez, altro Premio Nobel capace di armonizzare in modo ineguagliabile reale e fantastico.

Anniversari del teatro

Spostandoci sulle scene del teatro, ecco un nome su tutti: Eleonora Duse, della quale ricorre il centenario dalla morte, avvenuta a Pittsburgh il 21 aprile. Dal teatro al cinema, quest’anno ricorreranno i cinquant’anni dalla morte del popolare Gino Cervi – il 3 gennaio – e i cent’anni dalla nascita del versatilissimo Marcello Mastroianni – il 28 settembre. Saranno anche i vent’anni dalla morte di Marlon Brando (il 3 aprile) e i cento dalla nascita di Lauren Bacall (il 16 settembre).

Anniversari nel mondo della tv

Dal grande al piccolo schermo, menzione obbligata per il re dei quiz nell’Italia catodica, Mike Bongiorno, nato cent’anni fa a New York, il 26 maggio; ma anche per il maestro Alberto Manzi, nato pure cento anni fa, a Roma, il 3 novembre, che insegnò a leggere e scrivere a milioni di italiani via Tv con il programma «Non è mai troppo tardi».

MIKE BONGIORNO

(Foto di MATTEO BAZZI)

Anniversari nella pittura

Non pochi sono pure gli anniversari tondi fra i grandi Maestri dell’arte. Quest’anno avremo il bicentenario – il 26 gennaio – della morte del pittore francese Théodore Géricault; il 12 luglio, invece, quello della nascita del paesaggista suo conterraneo, Eugène Boudin. Poi, il duecentocinquantesimo compleanno di Caspar David Friedrich (il 5 settembre), fra i più importanti esponenti tedeschi dell’arte romantica. Inoltre, l’ottantesimo della morte del pittore Edvard Munch (il 23 gennaio) e dell’astrattista Piet Mondrian (l’1 febbraio). Come i settant’anni dalla morte della messicana Frida Kahlo (il 13 luglio) e del francese Henri Matisse (il 3 novembre). E associando qui un altro Henri, menzione pure per il ventesimo anniversario della morte (il 3 agosto) del fotografo umanista francese Cartier-Bresson.

Munch

Anniversari nel mondo della musica

Almeno quattro nomi per il mondo della musica: il bicentenario dalla nascita, il 2 marzo, di Bedřich Smetana, compositore ceco conosciuto per il poema «La Moldava»; il centenario della morte del compositore Puccini, il 29 novembre; poi il cantante e musicista John Robert Cocker, detto Joe, del quale si ricordano gli ottant’anni dalla nascita, il 20 maggio e i dieci dalla morte, il 22 dicembre; infine Duke Ellington, compositore e pianista statunitense, del quale ricorre il 24 maggio il cinquantesimo della morte.

Anniversari della scienza

Prima di chiudere, un anniversario dal mondo della scienza – il 25 aprile i centocinquant’anni dalla nascita di Guglielmo Marconi, l’inventore della radio – e tre dal mondo politico: il 21 gennaio i cent’anni dalla morte di Lenin, il protagonista della Rivoluzione d’ottobre del 1917 e fondatore dell’Urss; il 3 febbraio i cent’anni dalla morte di Woodrow Wilson, ventottesimo presidente degli Stati Uniti; il 30 novembre i centocinquant’anni della nascita di Winston Churchill.