Art Bonus, ad Accademia Carrara di Bergamo l’8° edizione del concorso

I progetti ammessi alla prima fase eliminatoria sul sito erano 381 mentre 40 hanno partecipato alla votazione finale su Facebook e Instagram di Art Bonus. I like raccolti dai progetti finalisti sono 72.220 mentre i voti per i protagonisti della prima fase sul sito sono stati 152.109, con un totale, quindi, di 224.239 voti complessivamente ricevuti in questa ottava edizione.