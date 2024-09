Arte all’aria aperta, nel Parco delle sculture in via Tasso

Le opere e l’accesso

La trasformazione in chiave artistica dell’ampio spazio verde del Palazzo di via Tasso era stata avviata con grande slancio nel 2001-2002 dall’allora amministrazione Valerio Bettoni, con la installazione di opere, acquisite o ricevute in donazione o comodato, di Stefano Locatelli, Giacomo Manzù, Alberto Meli, Franco Normanni, Ugo Riva, Edoardo Villa. Tuttavia, vuoi per una comunicazione che è finita per languire nel tempo, vuoi perché negli ultimi anni i cancelli del giardino hanno impedito il libero accesso del pubblico, il patrimonio custodito nel Parco è stato «dimenticato».