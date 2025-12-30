Cultura e Spettacoli / Val Calepio e Sebino
Martedì 30 Dicembre 2025
Arte, pattinaggio, mercatini e concerto gospel: continuano gli appuntamenti sul lago d’Iseo
GLI APPUNTAMENTI. Prima del brindisi di mezzanotte, sul lago d’Iseo ci si può sbizzarrire con le tante iniziative messe in campo per richiamare visitatori e offrire un momento di svago ai residenti.
Prosegue a Lovere «Il Borgo della luce»: tutte le sere, fino al 6 gennaio, sui palazzi del lungolago vengono proiettati i disegni di Torsten Schrank, l’artista tedesco scelto dall’amministrazione comunale per interpretare quest’anno lo spirito di Natale. Per l’occasione, oltre alle sue creazioni il pubblico può ammirare anche le immagini della giovane artista Gloria Verni, proiettate in centro storico.
Al porto di Cornasola è invece aperto tutti i giorni dalle 14,30 alle 19 e dalle 20,30 alle 23 l’impianto per il pattinaggio su ghiaccio (ulteriori informazioni sono disponibili al numero di telefono 366.2388479).
A Sarnico, nell’ambito del «Magic Christmas 2025» organizzato dalla Pro Loco, nelle vetrine del centro storico si propone l’allestimento dei presepi artistici napoletani realizzati da Antonio Mammato, mentre sul lungolago fino all’Epifania si potrà passeggiare ammirando i mercatini di artigianato e di oggetti natalizi.
A Sovere la festa in oratorio prenderà il via alle 20 con il cenone dedicato ad adulti e ragazzi, mentre nella sua frazione di Sellere, dove è rimasta allestita la tensostruttura all’interno del campo sportivo, la festa di Capodanno inizierà alle 19,30: qui, lo scoccare della mezzanotte sarà accompagnato dalla musica di un dj set.
A Pisogne, infine, l’appuntamento è per giovedì 1° gennaio alle 18: il programma prevede un concerto di musica gospel al Pala Comisa.
