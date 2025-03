«Ballando on the road» fa tappa ad Antegnate in cerca di talenti

«Ballando on the Road» celebra il traguardo di 10 anni di passione, emozioni e danza. Il tour di danza itinerante con Milly Carlucci arriva il 29 marzo e il 30 marzo ad Antegnate per una due giorni all’insegna della musica, del ballo e del divertimento. Il centro commerciale Gran Shopping si trasformerà in un palcoscenico per professionisti e amanti della danza.

Emozione e inclusività

«Sarà un evento unico e coinvolgente - spiegano i promotori - . Il centro commerciale Gran Shopping si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto dove professionisti e amanti della danza si esibiranno in spettacoli emozionanti, creando una connessione speciale tra i partecipanti e il pubblico. La seconda tappa di Ballando on the Road ad Antegnate sarà l’occasione perfetta per tutti gli appassionati di danza di mettersi in gioco e vivere l’esperienza di un evento che celebra la passione, la cultura e l’inclusività della danza».

Il premio e gli ospiti

L’ambito premio per i partecipanti agli appuntamenti in televisione di «Ballando on the road» nel pomeriggio di Rai 1 e da lì al torneo «Ballando con te» nel serale di «Ballando con le stelle» condotto da Milly Carlucci. Nel corso delle giornate dedicate ai provini il pubblico potrà inoltre incontrare: Carolyn Smith, Sara Di Vaira, Anastasia Kuzmina, Nikita Perotti e Sophia Berto.

Professionisti e appassionati