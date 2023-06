Bergamo, arriva la Festa della Musica: 11 palchi in centro, al Lazzaretto i Bnkr44 e Matteo Romano

La Festa della Musica sbarca a Bergamo il prossimo 21 giugno: un evento principale – sul palco del Lazzaretto, ingresso gratuito – e tante postazioni diverse, sparse nel centro città, coinvolgeranno bergamaschi, visitatori e appassionati in occasione della Festa organizzata dal Comune di Bergamo con un’attenzione particolare in concomitanza con Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023. Ed è proprio il progetto della Capitale a dare significato alla presenza istituzionale del ministero della Cultura che, da anni ormai, sostiene le iniziative in occasione della Festa della Musica nelle città Capitale.