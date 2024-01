Bergamo Arte Fiera chiude, avanti con Italian Fine Art

«Siamo molto soddisfatti per il buon andamento in contemporanea delle nostre due mostre mercato – commenta il presidente di Promoberg, Luciano Patelli -. È sempre bello iniziare il nostro nuovo anno fieristico nel segno dell’arte a tutto tondo, per consolidare Bergamo tra gli appuntamenti di riferimento nel panorama nazionale dell’arte».

Al pari delle mostre, grande partecipazione anche per il ricco calendario degli eventi collaterali curati da Sergio Radici, una vita spesa per la promozione dell’arte a 360 gradi. Oltre alle mostre e alle installazioni in fiera fino a domenica 21 gennaio, tanta affluenza e alto gradimento per i talk all’interno di Ifa. «Con Ifa e Baf – spiega Sergio Radici, curatore di tutti gli eventi collaterali – abbiamo sempre cercato di caratterizzarci realizzando iniziative collaterali legate alla storia dell’Arte, consentendo così al pubblico di conoscere e approfondire tematiche anche meno note ma di grande rilevanza e interesse culturale».